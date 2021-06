Valerio Rocco Orlando lancia la piattaforma digitale South of Imagination

Il 3 giugno 2021 verrà lanciata South of Imagination, una piattaforma digitale dedicata alla relazione tra arte ed educazione, prima tappa di un progetto concepito come un esperimento educativo. Incontri, conversazioni e produzioni audiovisive racconteranno lo sviluppo della ricerca di Valerio Rocco Orlando a partire dal confronto con le Epistemologie del Sud di Boaventura de Sousa Santos e con iniziative fondate da artisti internazionali in territori decentralizzati.

South of Imagination è un’opera d’arte partecipativa proposta da Nomas Foundation in partnership con DiSSE-Sapienza Università di Roma nell’ambito del programma della Nona Edizione dell’Italian Council promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Le diverse comunità coinvolte nel progetto dialogheranno attraverso una serie di esperienze laboratoriali online e in presenza. L’obiettivo è quello di riunire un network di studenti, artisti, educatori, ricercatori e attivisti per generare un processo di conoscenza fondato sull’ascolto attivo e intersoggettivo.

South of Imagination si svilupperà in diverse fasi e confluirà nella produzione di una videoinstallazione multicanale destinata alle collezioni del Museo del Novecento di Milano. Nel 2022 verranno prodotti un simposio presso Parsons The New School, New York, una mostra monografica presso Nomas Foundation, Roma, e una pubblicazione. La dimensione processuale della ricerca è finalizzata alla creazione di una nuova scuola delle arti, indipendente, internazionale, e transdisciplinare, che verrà fondata dall’artista attraverso il recupero di un immobile demaniale concessogli dal Comune di Matera per trent’anni.

Partner culturali: Accademia di Brera, Milano; Aix-Marseille Université, Marsiglia; Al Ma’mal Foundation for Contemporary, Gerusalemme; Arab Image Foundation, Beirut; Art House, Shkodra; Atelier Kissaria, Tangeri; Casco Art Institute, Utrecht; CCA, Derry〜Londonderry; CCA, Tel Aviv; Centex, Centro de Extensiòn del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Valparaiso; Istituto Italiano di Cultura al Cairo, Cairo; Khalil Sakakini Cultural Center, Ramallah; MSSA Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago del Cile; Museo del Novecento, Comune di Milano, Milano; Museu Nacional—Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; MUSMA Museo della Scultura Contemporanea di Matera, Matera; New Art Exchange, Nottingham; PAC Padiglione d’Arte Contemporanea Milano, Milano; Parsons The New School, New York; PDP Miroslaw Balka Studio of Spatial Activities, Varsavia; Sapienza Università di Roma, Roma.