Villa Romana inaugura Broken Archive, piattaforma dedicata alle pratiche artistiche nel Mediterraneo

Dopo diversi mesi di preparazione, e grazie all’input di oltre 150 artisti e autori, Villa Romana è lieta di presentare www.brokenarchive.org, un sito dedicato alle pratiche artistiche nel Mediterraneo, con l’obbiettivo di creare una rete sempre più vasta.

Questo sito viene inaugurato nella primavera 2021, un tempo immobile e cristallizzato della pandemia globale. Broken Archive è il tentativo di restaurare un futuro in cui il mare, come mezzo di trasmissione, possa generare “comunioni profonde” e relazioni versatili.

Broken Archive raccoglie progetti artistici che si confrontano con la realtà attuale dell’area mediterranea e con la sua storia. Per secoli, l’area del Mediterraneo è stata dominata da grandi imperi: da quello romano, dal bizantino e dall’ottomano. Nel XIX e XX secolo, le potenze coloniali europee si sono spartite tra di loro le regioni affacciate sulla sua sponda meridionale. In seguito, il Mediterraneo è stato campo di battaglia della guerra fredda ed è entrato nelle mire dell’industria globale petrolifera. Quasi nessun’altra regione del mondo è così ricca di trasmissioni, tracce e narrazioni culturali.

Oggi il Mediterraneo è un mare-cuscinetto che separa la nostra “comfort-zone” dalle zone di conflitto e si è trasformato in una tomba per decine di migliaia di persone che hanno provato a spostarsi a nord.

Il nome della piattaforma, Broken Archive, deriva dal fatto che la ricchezza culturale di questa regione non sia più condivisa.

Broken Archive mira a stabilire riferimenti rizomatici in questo Mediterraneo transcontinentale. Un’ampia gamma di media artistici emergono come arcipelaghi, in cerca di vicinanze, risonanze e connessioni. Dodici concetti-cluster raccolgono diverse costellazioni di progetti artistici. Sulle pagine degli artisti corrispondenti, questi progetti si presentano con immagini, testi, pdf, audio, video o trailer. Le parole chiave e la funzione ricerca permettono di orientarsi tra i contenuti e di trovare altri possibili riferimenti.

Broken Archive nasce come un archivio di possibilità, uno strumento utile a ricercare, raccogliere, collegare e discutere. Il sito non segue un concetto canonico di archivio, ma è disegnato come una rete aperta, variabile e sempre più ricca di prospettive e contenuti.

Broken Archive è un progetto curato dal team di Villa Romana. Il suo nucleo iniziale è costituito dai molti progetti che sono stati realizzati a Villa Romana negli ultimi anni. Il suo scopo è crescere in modo dinamico, partecipativo, e offrire così una piattaforma comune a tanti altri artisti.

Broken Archive è un’iniziativa realizzata in collaborazione con Haus der Kulturen der Welt (HKW) di Berlino nell’ambito del progetto Das ganze Leben: Ein Archiv-Projekt. Oltre al sito web sono state realizzate quattro conferenze on-line, accessibili da hkw.de e brokenarchive.org. Si ringraziano Bernd Scherer, Stefan Aue e tutto il team della Haus Der Kulturen der Welt, Serge Rompza e Lea Sievertsen / NODE Berlin Oslo, Thorsten Hallscheidt / atseesite e Christian Aberle per la ì collaborazione nella progettazione, programmazione e realizzazione del sito.