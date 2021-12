Valentino presenta la seconda edizione dell’artbook VLogo Signature Vol.II presso Casa Flash Art

Un invito a scoprire la narrativa dell’artbook Valentino VLogo Signature.

Il nuovo progetto editoriale di Maison Valentino è presentato in una location segretissima di Milano, dove le immagini si legano a parole suggestive.

L’installazione sarà visitabile fino al 10 dicembre a Casa Flash Art in Via Durini 24, a Milano, dove sarà possibile acquistare anche le copie di questo prezioso artbook.

VLogo Signature Vol II è un artbook che raccoglie il lavoro creativo di 26 testate indipendenti internazionali – tra le più significative riviste di ricerca nel mondo della moda – invitate ad interpretare la Signature Valentino, con la direzione creativa di Pierpaolo Piccioli.

Dal 30 novembre, VLogo Signature diventa tridimensionale con una installazione che mette in scena gli elementi distintivi di Valentino, in una location unica: Casa Flash Art, la redazione – casa – galleria – della storica rivista d’arte contemporanea, dove va in scena Valentino VLogo Signature.

Un percorso che segue un filo rosso: file rouge di creatività, dialogo, interpretazione.

Le pagine di grandi fotografi vengono cucite tra di loro, come un abito, dando vita a grandi arazzi.

Le parole del libro, scritte da Gea Politi e Cristiano Seganfreddo, editori di Flash Art, seguono i muri bianchi con la matita rossa.

I disegni dell’ufficio stile Valentino del brand aprono immaginari. Una presentazione che diventa azione giocata sul valore delle mani, del tempo, della cura.

Un video mixa le pagine in un racconto e mentre una voce fuori campo lo racconta il VLogo si specchia sull’acqua.

Un’esperienza immersiva, nella magia del libro Valentino VLogo Signature Vol. II.