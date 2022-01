Aperte le iscrizioni per N.I.C.E. – New Independent Curatorial Experience

Sono aperte per la IX edizione di N.I.C.E. – New Independent Curatorial Experience, il corso per curatori di mostre di arte contemporanea che introduce alle pratiche curatoriali attraverso un‘esperienza diretta e concreta: gli allievi hanno modo di applicare le nozioni teoriche apprese tramite la realizzazione di una vera e propria mostra, completa di catalogo, all’interno di Paratissima, manifestazione off della fiera torinese Artissima.

Il corso si propone ai giovani curatori sia come occasione formativa che come luogo di esperienza pratica. Con un’impostazione orientata prevalentemente al lavoro sul campo, attraverso il “learning by doing”, l’analisi di case study di mostre e un approccio collaborativo, il corso vuol essere un training per introdurre i futuri curatori nel mondo dell’arte contemporanea. L’obiettivo, attraverso la condivisione di competenze ed esperienze, è quello di offrire ai giovani aspiranti curatori gli strumenti per potersi costruire una professionalità autonoma, capace di operare anche attraverso canali alternativi.

Le lezioni tratteranno tutti gli aspetti della complessa professione del curatore d’arte contemporanea. Partendo dall’ideazione e costruzione del progetto curatoriale, si affronteranno argomenti di fondamentale importanza come fundraising, comunicazione e allestimento delle mostre.

Il corso per curatori d’Arte Contemporanea si terrà a Torino e prevede 4 settimane di lezione (1 settimana al mese a marzo, aprile, maggio e giugno) e degli incontri intensivi nei mesi di luglio, settembre e ottobre, per un totale di 150 ore.

Le mostre curate dagli allievi, ovvero il risultato dell’attività laboratoriale del Corso per Curatori, daranno vita a un evento vero e proprio, Nice & Fair, che ricadrà sotto l’egida di Paratissima insieme ad altri appuntamenti espositivi.

Il luogo che ospiterà le mostre e l’evento è l’ARTiglieria Con/temporary Art Center, da tre anni sede operativa di Paratissima e di PRS srl Impresa Sociale, ente organizzatore del corso.

Al termine del corso verranno assegnate 2 borse lavoro agli allievi che si saranno distinti per capacità trasversali, flessibilità, predisposizione alla collaborazione e al lavoro di gruppo. Le 2 Borse Lavoro, offriranno la possibilità di entrare nel Team Curatoriale che realizzerà Paratissima 2023, a fronte di un rimborso spese di 1.500 euro lordi* ognuna (sul bando e la presentazione del corso trovi tutte le informazioni al riguardo).

A conclusione della manifestazione verrà anche designata la migliore tra le mostre curate dagli allievi di N.I.C.E. I giovani curatori così selezionati avranno l’opportunità di curare la mostra personale del vincitore del Talent Prize 2022 all’interno della futura edizione della manifestazione nel 2023.