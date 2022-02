Annunciati gli artisti in mostra alla 59a Biennale d’Arte di Venezia

La 59a Esposizione Internazionale d’Arte, “Il latte dei sogni”, a cura di Cecilia Alemani aprirà al pubblico dal 23 aprile al 27 novembre 2022.

“Il latte dei sogni” prende il titolo da un libro di favole di Leonora Carrington (1917-2011), in cui l’artista surrealista descrive un mondo magico nel quale la vita viene costantemente reinventata attraverso l’immaginazione.

L’esposizione Il latte dei sogni sceglie le creature fantastiche di Carrington, insieme a molte altre figure della trasformazione, come compagne di un viaggio immaginario attraverso le metamorfosi dei corpi e delle definizioni dell’umano. La mostra fa emergere molti interrogativi che evocano questo preciso momento storico in cui la sopravvivenza stessa dell’umanità è minacciata, ma riassumono anche molte altre questioni che hanno dominato le scienze, le arti e i miti del nostro tempo. Come sta cambiando la definizione di umano? Quali sono le differenze che separano il vegetale, l’animale l’umano e il non-umano? Quali sono le nostre responsabilità nei confronti dei nostri simili, delle altre forme di vita e del pianeta che abitiamo? E come sarebbe la vita senza di noi?

Questi sono alcuni degli interrogativi che fanno da guida a questa edizione della Biennale Arte, la cui ricerca si concentra in particolare attorno a tre aree tematiche: la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi; la relazione tra gli individui e le tecnologie; i legami che si intrecciano tra i corpi e la Terra.

Molte artiste e artisti contemporanei stanno immaginando una condizione postumana, mettendo in discussione la visione moderna e occidentale dell’essere umano come il centro dell’universo e come misura di tutte le cose. Al suo posto, contrappongono mondi fatti di nuove alleanze tra specie diverse, abitati da esseri permeabili, ibridi e molteplici, come le creature fantastiche inventate da Carrington. Sotto la pressione di tecnologie sempre più invasive, i confini tra corpi e oggetti sono stati completamente trasformati, imponendo profonde mutazioni che ridisegnano nuove forme di soggettività e nuove anatomie.

La mostra si articolerà tra il Padiglione Centrale, i Giardini e l’Arsenale, che ospiteranno 213 artiste e artisti provenienti da 58 nazioni:

1. Noor Abuarafeh

1986, Gerusalemme. Vive a Gerusalemme e Maastricht, Paesi Bassi

2. Carla Accardi

1924, Trapani, Italia – 2014, Roma, Italia

3. Igshaan Adams

1982, Città del Capo. Vive a Città del Capo, Sudafrica

4. Eileen Agar

1899, Buenos Aires, Argentina – 1991, Londra, UK

5. Monira Al Qadiri

1983, Dakar, Senegal. Vive a Berlino, Germania

6. Sophia Al-Maria*

1983, Tacoma, USA. Vive a Londra, UK Padiglione delle Arti Applicate

7. Özlem Altın

1977, Goch, Germania. Vive a Berlino, Germania

8. Marina Apollonio

1940, Trieste, Italia. Vive a Padova, Italia

9. Gertrud Arndt

1903, Ratibor (Racibórz), Impero Tedesco (attuale Polonia) – 2000, Darmstadt, Germania

10. Ruth Asawa

1926, Norwalk, USA – 2013, San Francisco, USA

11. Shuvinai Ashoona

1961, Kinngait. Vive a Kinngait, Nunavut

12. Belkis Ayón

1967 – 1999, L’Avana, Cuba

13. Firelei Báez

1981, Santiago de los Caballeros, Repubblica Dominicana. Vive a New York City, USA

14. Felipe Baeza

1987, Guanajuato, Messico. Vive a New York City, USA

15. Josephine Baker

1906, Saint Louis, USA – 1975, Parigi, Francia

16. Djuna Barnes

1892 – 1982, New York City, USA

17. Mária Bartuszová

1936, Praga, Cecoslovacchia (attuale Repubblica Ceca) – 1996, Košice, Slovacchia

18. Benedetta

1897, Roma, Italia – 1977, Venezia, Italia

19. Mirella Bentivoglio

1922, Klagenfurt, Austria – 2017, Roma, Italia

In collaborazione con Annalisa Alloatti

1926 – 2000, Torino, Italia

20. Merikokeb Berhanu

1977, Addis Abeba, Etiopia. Vive a Silver Spring, USA

21. Tomaso Binga

1931, Salerno, Italia. Vive a Roma, Italia

22. Cosima von Bonin

1962, Mombasa, Kenya. Vive a Colonia, Germania

23. Louise Bonnet

1970, Ginevra, Svizzera. Vive a Los Angeles, USA

24. Marianne Brandt

1893, Chemnitz, Germania – 1983, Kirchberg, Germania

25. Kerstin Brätsch

1979, Amburgo, Germania. Vive a New York City, USA e Berlino, Germania

26. Dora Budor

1984, Zagabria, Croazia. Vive a New York City, USA

27. Eglė Budvytytė

1981, Kaunas, Lituania. Vive a Vilnius, Lituania e Amsterdam, Paesi Bassi

In collaborazione con Marija Olšauskaitė e Julija Steponaitytė

1989, Vilnius. Vive a Vilnius, Lituania e New York City, USA 1992, Vilnius. Vive a Vilnius, Lituania e Amsterdam, Paesi Bassi

28. Liv Bugge

1974, Oslo. Vive a Oslo, Norvegia

29. Simnikiwe Buhlungu*

1995, Johannesburg. Vive a Johannesburg, Sudafrica e Amsterdam, Paesi Bassi Biennale College Arte

30. Miriam Cahn

1949, Basilea, Svizzera. Vive a Stampa, Svizzera

31. Claude Cahun

1894, Nantes, Francia – 1954, Saint Helier, Jersey, UK

32. Elaine Cameron-Weir

1985, Red Deer, Canada. Vive a New York City, USA

33. Milly Canavero

1920 – 2010, Genova, Italia

34. Leonora Carrington

1917, Clayton-le-Woods, UK – 2011, Città del Messico, Messico

35. Regina Cassolo Bracchi

1894, Mede, Italia – 1974, Milano, Italia

36. Ambra Castagnetti*

1993, Genova, Italia. Vive a Milano, Italia Biennale College Arte

37. Giulia Cenci

1988, Cortona. Vive a Cortona, Italia e Amsterdam, Paesi Bassi

38. Giannina Censi

1913, Milano, Italia – 1995, Voghera, Italia

39. Gabriel Chaile

1985, San Miguel de Tucumán, Argentina. Vive a Buenos Aires, Argentina e Lisbona, Portogallo

40. Ali Cherri

1976, Beirut, Libano. Vive a Parigi, Francia

41. Anna Coleman Ladd

1878, Bryn Mawr, USA – 1939, Santa Barbara, USA

42. Ithell Colquhoun

1906, Shillong, India – 1988, Lamorna, UK

43. Myrlande Constant

1968, Port-au-Prince. Vive a Port-au-Prince, Haiti

44. June Crespo

1982, Pamplona, Spagna. Vive a Bilbao, Spagna

45. Dadamaino

1930 – 2004, Milano, Italia

46. Noah Davis

1983, Seattle, USA – 2015, Ojai, USA

47. Lenora de Barros

1953, San Paolo. Vive a San Paolo, Brasile

48. Valentine de Saint-Point

1875, Lione, Francia – 1953, Il Cairo, Egitto

49. Lise Deharme

1898, Parigi, Francia – 1980, Neuilly-sur-Seine, Francia

50. Sonia Delaunay

1885, Odessa, Impero Russo (attuale Ucraina) – 1979, Parigi, Francia

51. Agnes Denes

1931, Budapest, Ungheria. Vive a New York City, USA

52. Maya Deren

1917, Kiev, Ucraina – 1961, New York City, USA

53. Lucia Di Luciano

1933, Siracusa, Italia. Vive a Formello, Italia

54. Ibrahim El-Salahi

1930, Omdurman, Sudan. Vive a Oxford, UK

55. Sara Enrico

1979, Biella, Italia. Vive a Torino, Italia

56. Chiara Enzo

1989, Venezia. Vive a Venezia, Italia

57. Andro Eradze*

1993, Tbilisi. Vive a Tbilisi, Georgia Biennale College Arte

58. Jaider Esbell

1979, Normandia, Brasile – 2021, São Sebastião, Brasile

59. Jana Euler

1982, Friedberg, Germania. Vive a Francoforte, Germania e Bruxelles, Belgio

60. Minnie Evans

1892, Long Creek, USA – 1987, Wilmington, USA

61. Alexandra Exter

1882, Białystok, Impero Russo (attuale Polonia) – 1949, Fontenay-aux-Roses, Francia

62. Jadé Fadojutimi

1993, Londra. Vive a Londra, UK

63. Jes Fan

1990, Scarborough, Canada. Vive a New York City, USA e Hong Kong

64. Safia Farhat

1924 – 2004, Radès, Tunisia

65. Simone Fattal

1942, Damasco, Siria. Vive a Parigi ed Erquy, Francia

66. Célestin Faustin

1948, Lafond, Haiti – 1981, Pétion-Ville, Haiti

67. Leonor Fini

1907, Buenos Aires, Argentina – 1996, Parigi, Francia

68. Elsa von Freytag-Loringhoven

1874, Swinemünde (Świnoujście), Impero Tedesco (attuale Polonia) – 1927, Parigi, Francia

69. Katharina Fritsch

1956, Essen, Germania. Vive a Wuppertal e Düsseldorf, Germania

70. Ilse Garnier

1927, Kaiserslautern, Germania – 2020, Saisseval, Francia

71. Aage Gaup

1943, Børselv, Sápmi/Norvegia Settentrionale – 2021, Karasjok, Sápmi/Norvegia Settentrionale

72. Linda Gazzera

1890, Roma, Italia – 1942, San Paolo, Brasile

73. Ficre Ghebreyesus

1962, Asmara, Eritrea – 2012, New Haven, USA

74. Elisa Giardina Papa

1979, Medicina, Italia. Vive a New York City, USA e Palermo, Italia

75. Roberto Gil de Montes

1950, Guadalajara, Messico. Vive a La Peñita de Jaltemba, Messico

76. Nan Goldin

1953, Washington, D.C., USA. Vive a New York City, USA

77. Jane Graverol

1905, Ixelles, Belgio – 1984, Fontainebleau, Francia

78. Laura Grisi

1939, Rodi, Grecia – 2017, Roma, Italia

79. Karla Grosch

1904, Weimar, Germania – 1933, Tel Aviv, Palestina Mandataria (attuale Israele)

80. Robert Grosvenor

1937, New York City, USA. Vive a East Patchogue, USA

81. Aneta Grzeszykowska

1974, Varsavia. Vive a Varsavia, Polonia

82. Sheroanawe Hakihiiwe

1971, Sheroana, Venezuela. Vive a Mahekototeri e Caracas, Venezuela

83. Florence Henri

1893, New York City, USA – 1982, Compiègne, Francia

84. Lynn Hershman Leeson

1941, Cleveland, USA. Vive a San Francisco, USA

85. Charline von Heyl

1960, Magonza, Germania. Vive a New York City e Marfa, USA

86. Hannah Höch

1889, Gotha, Germania – 1978, Berlino, Germania

87. Jessie Homer French

1940, New York City, USA. Vive a Mountain Center, USA

88. Rebecca Horn

1944, Michelstadt, Germania. Vive a Odenwald, Germania

89. Georgiana Houghton

1814, Las Palmas, Isole Canarie, Spagna – 1884, Londra, UK

90. Sheree Hovsepian

1974, Esfahan, Iran. Vive a New York City, USA

91. Tishan Hsu

1951, Boston, USA. Vive a New York City, USA

92. Marguerite Humeau

1986, Cholet, Francia. Vive a Londra, UK

93. Jacqueline Humphries

1960, New Orleans, USA. Vive a New York City, USA

94. Kudzanai-Violet Hwami*

1993, Gutu, Zimbabwe. Vive a Londra, UK Biennale College Arte

95. Tatsuo Ikeda

1928, Saga, Giappone – 2020, Tokyo, Giappone

96. Saodat Ismailova

1981, Tashkent. Vive a Tashkent, Uzbekistan e Parigi, Francia

97. Aletta Jacobs

1854, Sappemeer, Paesi Bassi – 1929, Baarn, Paesi Bassi

98. Geumhyung Jeong

1980, Seul. Vive a Seul, Corea del Sud

99. Charlotte Johannesson

1943, Malmö, Svezia. Vive a Skanör, Svezia

100. Loïs Mailou Jones

1905, Boston, USA – 1998, Washington, D.C., USA

101. Jamian Juliano-Villani

1987, Newark, USA. Vive a New York City, USA

102. Birgit Jürgenssen

1949 – 2003, Vienna, Austria

103. Ida Kar

1908, Tambov, Russia – 1974, Londra, UK

104. Allison Katz

1980, Montréal, Canada. Vive a Londra, UK

105. Bronwyn Katz

1993, Kimberley, Sudafrica. Vive a Johannesburg, Sudafrica

106. Kapwani Kiwanga

1978, Hamilton, Canada. Vive a Parigi, Francia

107. Kiki Kogelnik

1935, Graz, Austria – 1997, Vienna, Austria

108. Barbara Kruger

1945, Newark, USA. Vive a Los Angeles, USA

109. Tetsumi Kudo

1935, Osaka, Giappone – 1990, Tokyo, Giappone

110. Gabrielle L’Hirondelle Hill

1979, Comox, Canada. Vive nei territori non ceduti delle Prime Nazioni Musqueam, Squamish e Tsleil-Waututh

111. Louise Lawler

1947, Bronxville, USA. Vive a New York City, USA

112. Carolyn Lazard

1987, Upland, USA. Vive a New York City e Filadelfia, USA

113. Mire Lee

1988, Seul, Corea del Sud. Vive ad Amsterdam, Paesi Bassi

114. Simone Leigh

1967, Chicago, USA. Vive a New York City, USA

115. Hannah Levy

1991, New York City. Vive a New York City, USA

116. Tau Lewis

1993, Toronto, Canada. Vive a New York City, USA

117. Shuang Li

1990, Monti Wuyi, Cina. Vive a Berlino, Germania e Ginevra, Svizzera

118. Liliane Lijn

1939, New York City, USA. Vive a Londra, UK

119. Candice Lin

1979, Concord, USA. Vive a Los Angeles, USA

120. Mina Loy

1882, Londra, UK – 1966, Aspen, USA

121. Antoinette Lubaki

1895, Bukama, Stato Libero del Congo (attuale Repubblica Democratica del Congo) – ?

122. LuYang

1984, Shanghai. Vive a Shanghai, Cina

123. Zhenya Machneva

1988, Leningrado (attuale San Pietroburgo), Russia. Vive a San Pietroburgo, Russia

124. Baya Mahieddine

1931, Fort de l’Eau (attuale Bordj El Kiffan), Algeria – 1998, Blida, Algeria

125. Maruja Mallo

1902, Viveiro, Spagna – 1995, Madrid, Spagna

126. Joyce Mansour

1928, Bowden, UK – 1986, Parigi, Francia

127. Britta Marakatt-Labba

1951, Idivuoma, Sápmi/Svezia Settentrionale. Vive a Övre Soppero, Sápmi/Svezia Settentrionale

128. Diego Marcon

1985, Busto Arsizio, Italia. Vive a Milano, Italia

129. Sidsel Meineche Hansen

1981, Ry, Danimarca. Vive a Londra, UK

130. Maria Sibylla Merian

1647, Francoforte sul Meno, Libera Città Imperiale del Sacro Romano Impero (attuale Germania) – 1717, Amsterdam, Repubblica Olandese (attuali Paesi Bassi)

131. Vera Molnár

1924, Budapest, Ungheria. Vive a Parigi, Francia

132. Delcy Morelos

1967, Tierralta, Colombia. Vive a Bogotà, Colombia

133. Sister Gertrude Morgan

1900, LaFayette, USA – 1980, New Orleans, USA

134. Sandra Mujinga

1989, Goma, Repubblica Democratica del Congo. Vive a Oslo, Norvegia e Berlino, Germania

135. Mrinalini Mukherjee

1949, Bombay (attuale Mumbai), India – 2015, Nuova Delhi, India

136. Nadja

1902, Saint-André-lez-Lille, Francia – 1941, Bailleul, Francia

137. Louise Nevelson

1899, Perejaslav, Governatorato di Poltava dell’Impero Russo (attuale Ucraina) – 1988, New York City, USA

138. Amy Nimr

1898, Il Cairo, Egitto – 1974, Parigi, Francia

139. Magdalene Odundo

1950, Nairobi, Kenya. Vive a Farnham, UK

140. Precious Okoyomon

1993, Londra, UK. Vive a New York City, USA

141. Meret Oppenheim

1913, Berlino, Germania – 1985, Basilea, Svizzera

142. Ovartaci

1894, Ebeltoft, Danimarca – 1985, Risskov, Danimarca

143. Virginia Overton

1971, Nashville, USA. Vive a New York City, USA

144. Akosua Adoma Owusu

1984, Alexandria, USA. Vive a New York City e Cambridge, USA

145. Prabhakar Pachpute

1986, Sasti, India. Vive a Pune, India

146. Eusapia Palladino

1854, Minervino Murge, Regno delle Due Sicilie (attuale Italia) – 1918, Napoli, Italia

147. Violeta Parra

1917, San Fabián de Alico, Cile – 1967, Santiago, Cile

148. Rosana Paulino

1967, San Paolo. Vive a San Paolo, Brasile

149. Valentine Penrose

1898, Mont-de-Marsan, Francia – 1978, Chiddingly, UK

150. Elle Pérez

1989, New York City. Vive a New York City, USA

151. Sondra Perry

1986, Perth Amboy, USA. Vive a Newark, USA

152. Solange Pessoa

1961, Ferros, Brasile. Vive a Belo Horizonte, Brasile

153. Thao Nguyen Phan

1987, Ho Chi Minh. Vive a Ho Chi Minh, Vietnam

154. Julia Phillips

1985, Amburgo, Germania. Vive a Chicago, USA e Berlino, Germania

155. Joanna Piotrowska

1985, Varsavia. Vive a Varsavia, Polonia e Londra, UK

156. Alexandra Pirici

1982, Bucarest. Vive a Bucarest, Romania

157. Anu Põder

1947, Kanepi, Estonia – 2013, Tallinn, Estonia

158. Gisèle Prassinos

1920, Costantinopoli (attuale Istanbul), Impero Ottomano (attuale Turchia) – 2015, Parigi, Francia

159. Christina Quarles

1985, Chicago, USA. Vive a Los Angeles, USA

160. Rachilde

1860, Cros, Francia – 1953, Parigi, Francia

161. Janis Rafa

1984, Atene. Vive ad Atene, Grecia e Amsterdam, Paesi Bassi

162. Alice Rahon

1904, Chenecey-Buillon, Francia – 1987, Città del Messico, Messico

163. Carol Rama

1918 – 2015, Torino, Italia

164. Paula Rego

1935, Lisbona, Portogallo. Vive a Londra, UK

165. Edith Rimmington

1902, Leicester, UK – 1986, Bexhill-on-Sea, UK

166. Enif Robert

1886, Prato, Italia – 1974, Bologna, Italia

167. Luiz Roque

1979, Cachoeira do Sul, Brasile. Vive a San Paolo, Brasile

168. Rosa Rosà

1884, Vienna, Austria – 1978, Roma, Italia

169. Niki de Saint Phalle

1930, Neuilly-sur-Seine, Francia – 2002, La Jolla, USA

170. Giovanna Sandri

1923 – 2002, Roma, Italia

171. Pinaree Sanpitak

1961, Bangkok. Vive a Bangkok, Tailandia

172. Aki Sasamoto

1980, Kanagawa, Giappone. Vive a New York City, USA

173. Augusta Savage

1892, Green Cove Springs, USA – 1962, New York City, USA

174. Lavinia Schulz e Walter Holdt

1896, Lübben (Spreewald), Germania – 1924, Amburgo, Germania 1899 – 1924, Amburgo, Germania

175. Lillian Schwartz

1927, Cincinnati, USA. Vive a New York City, USA

176. Amy Sillman

1955, Detroit, USA. Vive a New York City, USA

177. Elias Sime

1968, Addis Abeba. Vive ad Addis Abeba, Etiopia

178. Marianna Simnett

1986, Londra, UK. Vive a Berlino, Germania

179. Hélène Smith

1861, Martigny, Svizzera – 1929, Ginevra, Svizzera

180. Sable Elyse Smith

1986, Los Angeles, USA. Vive a New York City, USA

181. Teresa Solar

1985, Madrid. Vive a Madrid, Spagna

182. Mary Ellen Solt

1920, Gilmore City, USA – 2007, Santa Clarita, USA

183. P. Staff

1987, Bognor Regis, UK. Vive a Londra, UK e Los Angeles, USA

184. Sophie Taeuber-Arp

1889, Davos, Svizzera – 1943, Zurigo, Svizzera

185. Toshiko Takaezu

1922, Pepeekeo, USA – 2011, Honolulu, USA

186. Emma Talbot

1969, Stourbridge, UK. Vive a Londra, UK

187. Dorothea Tanning

1910, Galesburg, USA – 2012, New York City, USA

188. Bridget Tichenor

1917, Parigi, Francia – 1990, Città del Messico, Messico

189. Tecla Tofano

1927, Napoli, Italia – 1995, Caracas, Venezuela

190. Josefa Tolrà

1880 – 1959, Cabrils, Spagna

191. Tourmaline

1983, Boston, USA. Vive a New York City, USA

192. Toyen

1902, Praga, Impero Austro-Ungarico (attuale Repubblica Ceca) – 1980, Parigi, Francia

193. Rosemarie Trockel

1952, Schwerte, Germania. Vive a Berlino, Germania

194. Wu Tsang

1982, Worcester, USA. Vive a Zurigo, Svizzera

195. Kaari Upson

1970, San Bernardino, USA – 2021, New York City, USA

196. Andra Ursuţa

1979, Salonta, Romania. Vive a New York City, USA

197. Grazia Varisco

1937, Milano. Vive a Milano, Italia

198. Remedios Varo

1908, Anglès, Spagna – 1963, Città del Messico, Messico

199. Sandra Vásquez de la Horra

1967, Viña del Mar, Cile. Vive a Berlino, Germania

200. Marie Vassilieff

1884, Smolensk, Russia – 1957, Nogent-sur-Marne, Francia

201. Cecilia Vicuña

1948, Santiago, Cile. Vive a New York City, USA

202. Nanda Vigo

1936 – 2020, Milano, Italia

203. Marianne Vitale

1973, East Rockaway, USA. Vive a New York City, USA

204. Raphaela Vogel

1988, Norimberga, Germania. Vive a Berlino, Germania

205. Meta Vaux Warrick Fuller

1877, Filadelfia, USA – 1968, Framingham, USA

206. Laura Wheeler Waring

1887, Hartford, USA – 1948, Filadelfia, USA

207. Ulla Wiggen

1942, Stoccolma. Vive a Stoccolma, Svezia

208. Mary Wigman

1886, Hannover, Germania – 1973, Berlino, Germania

209. Müge Yilmaz

1985, Istanbul, Turchia. Vive ad Amsterdam, Paesi Bassi

210. Frantz Zéphirin

1968, Cap-Haïtien, Haiti. Vive a Port-au-Prince, Haiti

211. Zheng Bo

1974, Pechino, Cina. Vive sull’isola di Lantau, Hong Kong

212. Unica Zürn

1916, Berlino, Germania – 1970, Parigi, Francia

213. Portia Zvavahera

1985, Harare. Vive ad Harare, Zimbabwe

Nel programma degli eventi speciali che avranno luogo durante la manifestazione: il Progetto Speciale Forte Marghera (Mestre) e il Progetto Speciale al Padiglione delle Arti Applicate (Arsenale, Sale d’Armi), la Biennale College Arte, e la Biennale Sessions rivolta alle università.