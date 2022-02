Magazzino Italian Art presenta la terza edizione di Pensiero Plurale, On the Politics of Visibility

Magazzino Italian Art presente la terza edizione di Pensiero Plurale, On the Politics of Visibility. Sarà possibile partecipare alla conversazione, che verrà trasmessa in live streaming martedì 22 febbraio 2022 alle 12.00 (ora standard orientale). Parteciperanno Alessandra Ferrini, Binta Diaw, Johanne Affricot e Simone Frangi. A cura di Ilaria Conti, Pensiero Plurale è una serie di programmi che si concentrano sulla giustizia culturale e sociale, e sul panorama artistico in Italia e negli Stati Uniti.

On the Politics of Visibility affronta le attuali politiche di rappresentazione in arte e del loro rapporto con l’Italia attraverso le voci di artisti, curatori e intellettuali. L’evento rappresenta una piattaforma per discutere quei progetti artistici che riflettono il passato storico e la completa amnesia dell’Italia – includendo per ripercussioni sulla cultura contemporanea e sulle pratiche istituzionali – e gli sforzi curatoriali che hanno provato a garantire visibilità alle nuove pratiche radicate nella diversità culturale e sociale.