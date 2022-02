Trees are Columns with Clouds on Top, una performance di Ramona Ponzini al MACRO

In occasione della mostra Autoritratto come Salvo, in corso nella sezione POLIFONIA del MACRO fino al 27 febbraio 2022, la sound artist Ramona Ponzini proporrà una performance dedicata a Salvo.

La performance percorre dal punto di vista sonoro l’intera produzione di quest’ultimo, dagli esordi di stampo concettuale fino alle suggestioni date dai suoi viaggi in Oriente, e comprende una selezione di musiche da lui stesso amate, frutto di ricerche nell’Archivio dell’artista e dialoghi con la sua famiglia.

Mentre il disco Trees are Columns with Clouds on Top che Ramona Ponzini ha esposto in mostra si concentra unicamente sul dipinto di grandi dimensioni L’autogrill realizzato da Salvo nel 2014 – interpretandone in chiave sonora la fase di creazione su un lato e la sua fruizione sull’altro –, il live vuole essere al contempo una sonorizzazione di tutto il suo percorso come artista e un omaggio alla sua figura umana nella vita privata. Entrambi sono accomunati da un approccio compositivo tipico di Ramona Ponzini che, come nota Luca Cerizza nel testo presente sul disco, “segue l’indole più puramente concettuale dell’opera di Salvo. Non solo nell’idea di ‘editing’ che possiamo trovare nei suoi primi fotomontaggi, o nelle liste presenti in alcuni dei suoi dipinti, ma sul “sampling” che caratterizza la sua pittura, fatta non solo di riferimenti alla storia dell’arte, ma di elementi codificati (alberi, nuvole, rovine, minareti, ecc.) che ricorrono continuativamente in molti dei suoi lavori”.