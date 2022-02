Aperto il bando della III edizione di Rea! Art Fair

Apre il bando dedicato agli artisti emergenti per partecipare alla III edizione di ReA! Art Fair. La fiera, che ha portato un nuovo concept all’interno del settore artistico italiano, accoglierà i 100 artisti selezionati alla Fabbrica del Vapore nell’Ottobre 2022.

Dal 1° febbraio aprono le iscrizioni per la Open Call dedicata agli artisti emergenti che vogliono partecipare all’edizione annuale di ReA! Art Fair. La terza edizione si terrà nell’ottobre 2022 alla Fabbrica del Vapore e ospiterà, come di consueto, le opere di 100 artisti selezionati dal team curatoriale.

Tra le tante novità targate 2022, che verranno svelate nei mesi antecedenti all’apertura, ci sarà anche l’ampliamento dello spazio espositivo.

L’obiettivo della fiera, mission stessa dell’Associazione organizzatrice, è supportare il lavoro degli artisti emergenti offrendo una prima piattaforma di incontro con i collezionisti e le gallerie, oltre all’opportunità di vendita e di confronto con un ampio pubblico.

È possibile presentare la propria candidatura dal 1° febbraio al 15 maggio 2022.

Modalità di partecipazione

Il bando è aperto a tutti gli artisti visivi italiani e internazionali, attraverso la compilazione della domanda sul sito web https://www.reafair.com/open-call. Il candidato potrà presentare un progetto artistico già realizzato o in progress da esibire all’interno della fiera.

Le informazioni necessarie per la domanda comprendono:

1. Descrizione del progetto artistico ed Artist Statement,

2. Portfolio aggiornato,

3. Bio o CV/Resume dell’artista.

Le tempistiche di iscrizione al bando si articolano in due fasi: dal 1° febbraio al 1° marzo 2022 tramite la “Early bird” è possibile presentare la propria candidatura con una quota di iscrizione di € 20,00.

Dal 2 marzo al 15 maggio la quota di iscrizione sarà di € 35,00.

L’esposizione non prevede vincoli tematici e comprende le seguenti categorie: Pittura, Disegno, Fotografia, Video, Performance, Scultura, Mixed Media, Digital Art, Street Art. A queste, per la prima volta, si aggiungono gli NFT.

La selezione degli artisti verrà effettuata dal comitato curatoriale dopo la raccolta di tutte le candidature.I 100 artisti selezionati saranno annunciati sui social e tramite newsletter il 1° giugno 2022.

I creativi avranno la possibilità di partecipare alla fiera ed essere presentati in un progetto curatoriale creato ad hoc e dal respiro cosmopolita. Gli artisti scelti non dovranno sostenere nessun costo aggiuntivo per i tre giorni di esposizione e i proventi delle vendite andranno a sostegno del loro lavoro artistico. Concorreranno, inoltre, per l’assegnazione di alcuni prestigiosi premi. Il “ReA! Art Prize” permetterà agli artisti vincitori di prendere parte ad una mostra collettiva a Milano organizzata da Rea Arte. Nelle edizioni precedenti, tra gli altri, sono stati assegnati questi premi: due mostre personali alla Fondazione Pini, una residenza d’artista in collaborazione con SuperOtium, Silent Art Explorer e Galleria Tiziana Di Caro, un premio in denaro in collaborazione con Artsted.