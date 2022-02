Aperte le iscrizioni a THE SCHOOL DO BE DONE, il seminario di MACRO e CASTRO

Dalla collaborazione tra CASTRO e il Dipartimento per l’Educazione Preventiva, nasce THE SCHOOL TO BE DONE: un seminario intensivo dedicato a immaginare nuovi scenari nell’ambito della formazione artistica e culturale.

Verranno selezionati 20 partecipanti che – con il supporto di tutor attivi a livello internazionale – rifletteranno intorno alla domanda “Come immagini il tuo corso di studi ideale?”.

THE SCHOOL TO BE DONE è pensato per avere un approccio non gerarchico, di contaminazione e discussione tra partecipanti e tutor e, ispirandosi alla celebre esperienza newyorkese della Bruce High Quality Foundation University, si prefigge quale principale scopo la riflessione e il concreto sviluppo di un nuovo corso di formazione accademica.

Nel percorso di condivisione della durata di 10 giorni, il programma sarà diviso in diverse sessioni, ognuna affidata ad un tutor e al suo personale approccio di formazione sperimentale. Attraverso il vivere comunitario, lo sviluppo di attività laboratoriali e le esperienze che si svilupperanno in ciascuna sessione, i partecipanti saranno chiamati a creare un documento finale per descrivere le caratteristiche del corso accademico pensato insieme. Tale corso sarà infine attuato nell’arco dell’anno accademico 2022/2023 presso CASTRO, dando così forma alle riflessioni sviluppate durante il seminario.

Al termine del seminario, partecipanti e tutor discuteranno i temi trattati nel percorso condiviso, in occasione della tavola rotonda THE SCHOOL TO BE DONE che avrà luogo all’interno di Agorà, programma pubblico del Museo MACRO.