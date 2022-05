Steve McQueen e Cora Gilroy-Ware in conversazione in occasione della mostra “Sunshine State”

Il Public Program di Pirelli HangarBicocca dedicato alla mostra “Sunshine State” di Steve Mc Queen si apre con una conversazione tra Steve Mc Queen e Cora Gilroy-Ware, storica dell’arte e autrice del saggio “Nella morsa della luce: Sunshine State di Steve Mc Queen” per il catalogo della mostra.

L’artista discuterà con Cora Gilroy-Ware di alcune delle principali tematiche presenti nella mostra, soffermandosi in particolare sulla genesi e sulla complessa narrazione di Sunshine State (2022), nuova installazione video commissionata e prodotta dall’International Film Festival Rotterdam (IFFR) 2022 e presentata in anteprima assoluta in Pirelli HangarBicocca. Al termine della conversazione l’artista risponderà alle domande del pubblico.

Cora Gilroy-Ware è una studiosa e artista che lavora sulle continuità tra storico e contemporaneo, antico e moderno. Il suo primo saggio, The Classical Body in Romantic Britain (Paul Mellon Center for Studies in British Art, 2020), è stato inserito nella classifica “Libri dell’anno 2020” del Times Literary Supplement. Oltre a essere professoressa associata di Storia dell’Arte all’Università di Oxford, Cora Gilroy-Ware è un’artista che si esibisce sotto il nome di Fauness.