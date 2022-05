Sconosciuto / Sconosciuti. Becoming Undead, una conversazione alla Triennale di Milano

La Triennale di Milano presenta Sconosciuto / Sconosciuti. Becoming Undead, una conversazione con Emanuele Coccia, filosofo, professore presso l’École des hautes études en sciences sociales, Eben Kirksey, Ph.D. Associate Professor (Research), Alfred Deakin Institute, Julieta Aranda, artista, ed Elizabeth Povinelli, Franz Boas Professor of Anthropology and Gender Studies, Columbia University.

Proseguono gli incontri di introduzione alle tematiche di Unknown Unknowns – 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano che affrontano i temi dello sconosciuto e dell’ignoto. Il secondo appuntamento affronterà il tema dei non morti – vampiri, fantasmi e zombie – come figure generative. Tali figure saranno usate come metafore per riflettere diverse sfumature della condizione umana contemporanea. Il fantasma vuole portare indietro l’orologio e tornare alla gloria precedente. Gli slogan di campagne elettorali americane quali “Make America Great Again” e “Build Back Better” rappresentano in realtà solo sogni nostalgici infestati da desiderio e lamento. Mentre le moderne pratiche mortuarie aspirano a conservare la carne umana al di fuori della rete alimentare, lo zombie e il vampiro ci ricordano che le persone possono diventare predatori e prede, esattamente come altre specie animali. Gli zombie prefigurano il nostro destino comune nell’aldilà, quando diventeremo cibo per i microbi. Le idee sull’eccezionalismo umano presumono che viviamo al di fuori delle connessioni e relazioni ecologiche, in quanto mangiatori degli altri ma che non vengono mai mangiati. Poiché siamo tutti costretti a contrattare la condivisione con i virus, impercettibili parassiti che si nutrono delle nostre parti biochimiche costitutive, si presenta l’opportunità di riflettere sulla nostra relazione con Gaia e il suolo fecondo.

L’evento è realizzato con il supporto di Franklin Templeton.