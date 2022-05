Una lezione clinica al Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano

In occasione della Project Room ANATOMIA DI UN ARCHIVIO, il PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano presenta un talk per approfondire il lavoro del neurologo bolognese e pioniere del cinema scientifico Vincenzo Neri, una proiezione antologica commentata della sua collezione cinematografica (1908-1928) e un esame neurologico dal vivo.

Sul calco del celebre dipinto del 1887 Une leçon clinique à la Salpêtrière, che ritrae Jean-Martin Charcot attorniato da colleghi e studenti durante una dimostrazione clinica, i filmati restaurati realizzati da Vincenzo Neri tra il 1908 e il 1928 presso i più importanti ospedali e cliniche tra Parigi e Bologna sono proiettati e commentati dal vivo da Lorenzo Lorusso e Simone Venturini, studiosi della storia e dell’archeologia cinematografica della neurologia.

I partecipanti alla soirée potranno così apprendere le pratiche e i segreti alla base della semeiotica neurologica e del cinema medico-scientifico delle origini e fare proprio un immaginario cinematico e medicale stupefacente e perturbante. Le pratiche di analisi clinica adottate da Neri e dai suoi colleghi del tempo hanno la loro storia, ma anche la loro eredità e attualità. Alla proiezione farà quindi seguito una performance inedita, capace di restituire la validità e persistenza del metodo analitico neurologico nel presente.

***

Lorenzo Lorusso è Direttore del reparto di Neurologia e Stroke Unit dell’A.S.S.T.-Lecco, ospedale di Merate, è studioso di Storia della Medicina con un particolare riguardo alle Neuroscienze. Ha ricoperto l’incarico di presidente dell’International Society for the History of the Neuroscience (ISHN) e di responsabile dell’History Committee per la Federation of European Neuroscience Societies (FENS). Si interessa della storia dell’applicazione delle immagini in movimento in Medicina e della sua influenza in ambito didattico, scientifico e divulgativo. Ha presentato relazioni sull’importanza del cinema per lo sviluppo scientifico in vari congressi nazionali e internazionali. Scrive articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali e pubblica libri per conto dell’Oxford University Press e Springer-Nature.

È specializzato nello studio delle pratiche di archivio, nella storia e archeologia dei media e nello studio tecnologico, culturale e produttivo del cinema italiano. È parte del Comitato scientifico di L’Avventura – International Film and Media Studies Journal e dello steering committee di Immagine. E’ il direttore della collana Plexus (Meltemi). Pubblica per Springer, Berghahn, Amsterdam University Press, Meson Press, Carocci, Il Castoro, Marsilio, e in riviste quali Journal of Film Preservation, Cinéma & Cie, Bianco e Nero, Cinergie.