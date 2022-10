In Focus: Jannis Kounellis as mentor. Il programma di Magazzino Italian Art dedicato a Jannis Kounellis

Jannis Kounellis, oltre a essere uno dei protagonisti dell’Arte Povera, è stato anche un prolifico insegnante e mentore. In Focus: Jannis Kounellis as Mentor mira a far luce su questo aspetto fondamentale, ma non riconosciuto, della pratica di Kounellis. Il programma analizzerà in particolare l’impatto di Jannis Kounellis come professore di scultura all’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf dal 1993 al 2001 e, successivamente, all’inizio degli anni Duemila, tenendo workshop in tutta Europa. Il programma prevede una presentazione del dottor Francesco Guzzetti, già Scholar-in-Residence 2018-19 di Magazzino Italian Art, seguita da una conversazione con l’artista Calixto Ramírez. Verrà inoltre proiettato il video di un’intervista a Michelle Coudray, presidente dell’Archivio Kounellis di Roma, e all’artista Eduard Winklhofer, assistente di Kounellis durante il suo mandato a Düsseldorf.

Il rapporto con le giovani generazioni è stato una parte sostanziale del lavoro maturo dell’artista. Kounellis non concepiva l’insegnamento in modo convenzionale, in quanto andava oltre la semplice condivisione di conoscenze o esperienze. L’arte e l’insegnamento risuonavano l’uno con l’altro, in virtù delle connessioni reciproche tra l’esplorazione di Kounellis della condizione umana attraverso l’arte e il suo impegno a promuovere lo sviluppo della voce individuale di ogni artista. Incoraggiando i suoi studenti a prendere coscienza della loro posizione nei confronti di questioni culturali più ampie, Kounellis li ha lasciati liberi di esprimere se stessi.

Le nozioni che ispirano la pratica di Kounellis, come la consapevolezza della risonanza universale delle condizioni umane individuali e l’importanza della libertà come grande conquista culturale, saranno esplorate in questo programma, ricostruendo la sua pratica di insegnamento attraverso le testimonianze in prima persona delle persone più vicine all’artista.