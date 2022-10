MAXXI BVLGARI PRIZE 2022, il talk dei tre finalisti al MAXXI di Roma

Il MAXXI BVLGARI PRIZE è uno strumento concepito per accompagnare la ricerca degli artisti a partire dalla produzione di un’opera, fino alla realizzazione di un catalogo e una mostra dedicati: un’occasione unica per confrontarsi con lo spazio pubblico del Museo.

In dialogo con la curatrice della mostra, Giulia Ferracci, i finalisti raccontano nascita e sviluppo di un progetto che li ha impegnati per oltre un anno: Alessandra Ferrini apre lo sguardo sulla storia coloniale italiana attraverso la complessa ricerca alla base dell’installazione Gaddafi in Rome: Notes for a Film (2022); Namsal Siedlecki affronta il fragile rapporto tra l’umano, il naturale, l’artificiale rappresentato nell’opera Nuovo Vuoto (2022) e l’urgenza di ritrovare un nuovo equilibrio con il nostro pianeta; Silvia Rosi con il progetto Teacher Don’t Teach Me Nonsense (2022) recupera memorie personali e della sua famiglia legandole alla storia coloniale dell’Africa occidentale.

Al termine del talk, la giuria internazionale composta da Hoor Al Qasimi, Chiara Parisi, Dirk Snauwaert, Hou Hanru e Bartolomeo Pietromarchi nomina l’artista vincitore di quest’anno, la cui opera entrerà in Collezione MAXXI.

Intervengono:

Giovanna Melandri Presidente Fondazione MAXXI

Jean-Christophe Babin CEO BVLGARI

Bartolomeo Pietromarchi Direttore MAXXI Arte

Hou Hanru Direttore artistico MAXXI