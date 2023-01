Emil Michael Klein Galleria Federico Vavassori / Milano

Le opere riprendono un processo già sviluppato nella recente serie di dipinti astratti di Emil Michael Klein. I lavori precedenti costituiscono spesso il punto di partenza per nuove composizioni in cui forma e stile vengono adattati e modificati.

La novità di questa serie è che i dipinti sono realizzati a partire dalla tavolozza. Klein mescola i colori sul tavolo della tavolozza invece di usare colori preconfezionati da una lattina o da un secchio come in passato, come nella serie Filled in, outlined. Molti di questi nuovi dipinti sono realizzati su tela di lino o di cotone non spalmata. Il materiale della tela funge da sfondo, sul quale l’artista dipinge con tonalità dal beige al marrone. Dopo diversi strati le tonalità passano al nero e al metallico, lasciando sempre fuori le linee compositive. Alcune linee sono dipinte in blu, mentre altre sono sovradipinte in bianco.

Le opere sono state realizzate nello studio dell’artista a Zurigo nel 2022.