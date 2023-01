Giulia Cenci “Dry Salvages” PAKT / Amsterdam

Dopo il rosso delle fiaccole sui volti sudati

Dopo il silenzio gelido nei giardini

Dopo l’agonia nei luoghi pietrosi

Le grida e il pianto

Prigione e palazzo e riverbero

Di tuoni di primavera su montagne lontane

Colui che era vivo è ora morto

Noi che eravamo vivi ora stiamo morendo

Con un po’ di pazienza

Qui non c’è acqua ma solo roccia

Roccia e niente acqua e la strada sabbiosa

La strada che serpeggia tra le montagne

che sono montagne di roccia senza acqua

Se ci fosse l’acqua dovremmo fermarci a bere

Tra le rocce non ci si può fermare né pensare

Il sudore è secco e i piedi sono nella sabbia

Se ci fosse solo acqua tra le rocce

Bocca di montagna morta di denti cariati che non possono sputare

Qui non si può stare né in piedi né sdraiati né seduti

Non c’è nemmeno silenzio tra le montagne

ma tuono sterile e secco senza pioggia

Non c’è nemmeno solitudine tra le montagne

Ma volti rossi e arcigni sogghignano e ringhiano

Dalle porte delle case screpolate di fango

Se ci fosse acqua

E nessuna roccia

Se ci fosse la roccia

E anche acqua

E acqua

Una sorgente

Una pozza tra le rocce1