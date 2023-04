Tarek Lakhrissi and Tai Shani “you can now enter: notes on immersion” Clima / Milano

Nello spazio della galleria Clima, il lavoro di Tarek Lakhrissi e Tai Shani sfida le nozioni di accesso a livello materiale e percettivo nella mostra “you can now enter: notes on immersion”.

I. [accesso]

L’immersione è spesso vista come un evento unico: un’ “esperienza” altamente coinvolgente, un profondo coinvolgimento mentale o flusso che ci trasporta in un altro strato di realtà. Tuttavia, l’immersione non si tratta del semplice “atto” di immergersi in una sostanza o in uno stato – ma piuttosto di invocare la totale mancanza di una distinzione materiale tra tutti gli esseri viventi e il mondo che li circonda. Si tratta di un accesso continuo senza annegare, di una pratica della presenza. Questa visione dell’immersione o dell’ “esercizio” è utile quando certi spazi sono accessibili per alcuni ma impenetrabili per altri. Quando l’accesso non è concesso o autorizzato, ma negato, deve essere immaginato.

Entrambi gli artisti in mostra ricercano la collettività e condividono una sensibilità verso il tema dell’ affetto, l’ ibridazione, le narrazioni marginali e i gesti poetici che eludono le strutture linguistiche restrittive. I loro lavori, presentati per la prima volta a Milano, traggono spunto sia da storie subalterne italiane che da narrazioni canoniche, aprendo le porte ad altri mondi sociali pur rimanendo ancorati a quello attuale.

II. [attraversamento]

Nel suo nuovo lavoro recentemente commissionato, un’opera sensoriale che comprende testo, suono e scultura, Tarek Lakhrissi indaga sulle vie di ingresso, re-immaginando spazi vincolanti, evocando il terreno metafisico dell'”inferno”. Attingendo al suo background letterario, Lakhrissi si addentra in una versione rivisitata degli Inferi di Dante, prendendo in considerazione la rielaborazione queer di Monique Wittig. Nella narrazione sperimentale di Wittig, “l’enfer” è un luogo con condizioni rigide, sia sociali che climatiche. Ma a differenza Dante, l’inferno è spesso un luogo più comune di quanto sembri: vi si accede attraverso un bar o un club di biliardo, ed è un luogo o una situazione in cui la Wittig si trova ad affrontare decisioni difficili che mettono in discussione le sue scelte in un mondo normativo. Lakhrissi abbraccia gli strumenti queer incorporati nella ricerca di Wittig, dando spazio a narrazioni trasformative. Se l'”inferno” è un luogo in cui vengono relegati gli indesiderabili, allora Lakhrissi lo rende ospitale per tutti coloro che sono “altri”. Insieme al compositore Victor Da Silva, combina tracce sonore in parte ispirate alla musica Cloud Rap dei TRIPLEGO, in un’opera sonora atmosferica che sospende il tempo, uno spazio a metà tra un club e un’inquietante dimensione ultraterrena. Per Lakhrissi, le griglie – un elemento visivo ricorrente nelle strade di Milano – diventano portali e punti di accesso. In una delle sculture metalliche vi è incastonata una poesia che invita il lettore a trovare un giardino, uno spazio per stare con i propri sentimenti e le proprie difficoltà. All’interno di un’altra grata troviamo delle piccole creature degli inferi, esseri ibridi che sono allo stesso tempo pericolosi e guide fedeli. Piccoli fuochi, con le loro trasparenze e le loro iridescenze color acqua, che sembrano più giocosi che temibili. La materialità del vetro, del metallo, delle parole e dei suoni, apre un varco emotivo per entrare in contatto con la fisicità. Creando con cura oggetti e tradizioni, Lakhrissi riproduce un luogo di alterità, una sospensione del “bene” e del “male”: una soglia intima per la condivisione e la comunità.

Nelle sculture e nei lavori pittorici di Tai Shani invece le prospettive spaziali e temporali si fondono e si capovolgono. Bassirilievi fluttuanti rivelano torri, merli e scale da più punti di vista, la loro labirintica architettura che collassa in un tutt’uno. Questa reliquie studiate come mappe, che ricordano sia edifici medievali come eleganti astronavi, sembrano emergere da un futuro antico e sfuggono al tempo lineare. Le loro sfere e scale si ripetono attraverso la multi-dimensionalità e traslucidità dei dipinti che l’artista ha realizzare durante la quarantena. “Questi sembrano e sono portali che mi permettono di entrare in uno spazio altro”, scrive Shani, riferendosi alle sue tele come a luoghi interni ed intimi, liberi dal “linguaggio patriarcale e dalle strutture che limitano la vita e l’immaginazione”. Nelle sue sculture invece, i riferimenti a figure vegetali e soprannaturali, diventano canali per rivedere queste strutture e storie politiche. Una cupola su un piramidale contiene la parte del corpo di una strega o di una Maiara, un raro esempio di strega benevola che è stata avvistata sull’isola di Alicudi in seguito a casi di allucinazione provocata dal consumo di Ergot. La strega non è solo una figura che si colloca sulla soglia tra l’umano e la fantasia, una distruttrice della morale e della civiltà, ma anche un contrassegno che veniva spesso attribuito alle donne più anziane che avevano risorse e accesso alla sopravvivenza. Quando l’Ergot, un fungo che cresce sui chicchi di grano e da cui si ricava l’LSD contaminò la segale usata per macinare il pane, gli abitanti dell’isola di Alicudi sperimentarono episodi di visioni e allucinazioni. Nei 450 anni di contaminazione, si diffusero leggende di donne che volavano sulla terraferma a Palermo o in Calabria e tornavano con borse piene di cibo. Il lavoro di Shani fa rivivere le mitologie e le storie psichedeliche delle isole Eolie, che parlano della scarsità di cibo a causa delle restrizioni applicate dalla terraferma, esponendo interconnessioni materiali e fantasie realiste contro sistemi oppressivi. Come nel popolare genere della narrativa gotica botanica, le figure vegetali passano da un romantico sfondo naturale ad attori soprannaturali. Le spore e le viti diventano protagoniste. La segale dorata in un tempio a forma di globo, una vite con occhi di vetro che pende dal soffitto e i nastri a spirale nell’opera diventano un filo che collega i punti neri a forma di spore per accedere a uno stato di connessione e interdipendenza con tutte le cose: una spinta verso il collettivo.

III. [immergersi]

Il filosofo Emanuele Coccia sostiene che le piante sono un “paradigma di immersione” in quanto hanno una “contiguità” con il loro ambiente in cui vivono: traggono le sostanze nutritive dal terreno e producono le condizioni ambientali che permettono alla vita di marcire e ricrescere. Sono fisicamente inseriti in un mondo che li ospita, che li accoglie, in grado di plasmare fondamentalmente il mondo e se stessi. È questa continua e costante compenetrazione, la reciproca “mescolanza senza perdere la propria identità” lo scambio attivo che alimenta la coesistenza.

Secondo questo filone materialista, ogni essere è in grado di “accedere” al mondo e di trasformarlo radicalmente. Invece che provocare esperienze isolate, queste opere offrono sottili riorganizzazioni dei sensi. Ridefinendo la percezione ed esponendo le relazioni e i confini tra soggetti, sostanze, sistemi e mondi, compiamo questo atto immersivo continuo. Potreste aver bisogno di trovare un modo per “entrare”, sentirvi e adattarvi, ma siete già qui.