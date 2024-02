Museo Novecento di Firenze presenta Arte e spazio urbano

Alessandra Acocella, in dialogo con il direttore del Museo Novecento di Firenze Sergio Risaliti, indaga la relazione fra “arte e spazio urbano” nella realtà di Firenze, partendo dal progetto “Umanesimo, Disumanesimo nell’arte europea 1890/1980” curato da Lara-Vinca Masini per arrivare a recenti interventi pubblici realizzati nel capoluogo toscano.

L’incontro intende indagare le possibili e molteplici progettualità artistico-curatoriali rivolte alla sfera pubblica urbana a partire dalla grande manifestazione “Umanesimo, Disumanesimo nell’arte europea 1890/1980” ideata da Lara-Vinca Masini a Firenze nel 1980, con la collaborazione per gli allestimenti di Piero Frassinelli/Superstudio. L’itinerario di questo progetto espositivo diffuso nel centro cittadino ha proposto per la prima volta nel capoluogo toscano una radicale prospettiva di confronto tra arte contemporanea, memoria storica e pensiero critico sul presente. Quale l’eredità di questa esperienza e com’è stata trasmessa e valorizzata? Quali forme e significati può assumere oggi la ricerca di un confronto diretto tra pratica artistica contemporanea, centri storici e nuovi pubblici?

Alessandra Acocella è ricercatrice e docente di Storia dell’arte contemporanea e Storia delle mostre presso l’Università degli Studi di Parma, ed è membro del collegio di dottorato in Storia dell’arte dell’Università di Siena e dell’Università per Stranieri di Siena. È inoltre co-fondatrice di Senzacornice (rivista digitale e laboratorio di ricerca e formazione per l’arte contemporanea) e membro del consiglio direttivo dell’Archivio Luciano Caruso. Nel corso degli anni ha dedicato vari studi, progetti espositivi e contributi all’attività critica e curatoriale di Lara-Vinca Masini, pubblicati su riviste di settore (Critica d’arte, Ricerche di S/Confine, Studiolo) e in volumi quali Arte a Firenze 1970-2015. Una città in prospettiva (Quodlibet, 2016) e Presenze toscane alla Biennale Internazionale d’Arte di Venezia (Skira, 2017). Ha inoltre curato, con Angelika Stepken, la raccolta di scritti Lara-Vinca Masini Scritti scelti 1961-2019. Arte Architettura Design Arti applicate (Gli Ori, 2020).