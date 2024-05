Franko B “NO GATEKEEPERS OF MY HEART” Barriera / Torino

Nell’ambito di EXPOSED, il nuovo festival internazionale di fotografia, Barriera presenta la mostra personale di Franko B, intitolata “NO GATEKEEPERS OF MY HEART” a cura di Sergey Kantsedal e Katya Kabalina. L’artista, riconosciuto a livello internazionale per la sua produzione che spazia tra pittura, scultura, installazioni e soprattutto azioni performative caratterizzate dall’uso estremo del corpo, affronta temi come la vita e la morte, l’amore e la sofferenza, l’erotismo e il dolore, profondamente legati alla sua traiettoria di vita personale, radicata sin dagli anni ’90 nelle istanze punk e queer.

Concepita per entrambi gli spazi di Barriera, la mostra presenta un corpo di lavori che include quadri, cuciti, sculture, installazioni e opere video, la maggior parte delle quali prodotte nel corso degli ultimi anni nel suo studio a Londra. Il progetto espositivo si focalizza in particolare sul ruolo della fotografia e dell’immagine nella sua opera, fungendo sia da strumento di documentazione della sua vita privata che da testimonianza del terribile tempo storico in cui viviamo. Dal tragico della cronaca geopolitica al fragile e seducente dell’intimità quotidiana, l’opera di Franko B è permeata da un profondo senso di sofferenza ed empatia, rappresenta una forte presa di posizione nei confronti dei più deboli.