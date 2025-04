“Till the cows come home” MASSIMO / Milano

“Till the cows come home” è una mostra collettiva a cura di MASSIMO e presentata da banquet che riunisce le opere di Matteo Cremonesi, DemonLovers Inc., Bruno Muzzolini, Anita Pankoff, Giulio Scalisi, Marina Woisky e Leilei Wu. L’esposizione sarà visitabile dal 2 aprile al 24 maggio in via Guido Gozzano 4, a Milano.

La mostra si propone di indagare, mettendo in relazione le ricerche eterogenee e i mondi immaginifici di divers* artist*, il nostro sentire comune sugli attuali cambiamenti climatici, socio-culturali, politici e paesaggistici che mettono in luce diversi quesiti sul nostro modo di abitare il mondo. In un tempo come il nostro, caratterizzato dalla catastrofe e dal trauma, come si comporta il nostro istinto di sopravvivenza? Come ci salviamo? Chi salviamo?

Domande pretenziose, domande lecite, domande aperte, domande esistenziali, domande pratiche, l’importante è chiedere, l’importante è aprirsi. MASSIMO incontra lo spazio di BANQUET e lo trasforma in un percorso espositivo che ci permette di entrare in dialogo con le ricerche di questo gruppo di artist*. Se l’arte può ancora salvarci, è doveroso avvicinarci al precipizio, scrutandolo attentamente, quanto basta non per trovare risposte, ma per immaginarle: “Che siano tante, che siano collettive!”.