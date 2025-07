I CV sono nati per definire chi siamo e come ci presentiamo; una sorta di esposizione estesa delle nostre credenziali: nato a, studiato a, lavorato per, frequentato questa scuola…, interessi speciali e hobby. Anche l’arte si adegua con l’integrazione di categorie: mostre, articoli, esposizioni… Questo Curriculum Vitae non si preoccupa tanto dei dati fattuali quanto di quelli non fattuali, non detti e privati. Una lunga lista di domande private, improbabili e senza vergogna ai protagonisti del mondo dell’arte e della creatività. Domande secche come la vita per risposte brevi come la vita.

L’artista Davide Stucchi risponde alle domande di Cristiano Seganfreddo.

CS: Hai mai desiderato non essere riconosciuto come artista?

DS: Sì, ma poi mi rendo conto che non è un ruolo, è una forma di sensibilità che non posso togliere e mettere a piacere, ma che può servire anche ad altro.

CS: Il corpo è sempre al centro del tuo lavoro. Quanto c’è del tuo in quello che fai?

DS: Assolutamente gli occhi. Il resto si mimetizza.

CS: Cosa ti imbarazza ancora, nel mondo dell’arte?

DS: Ancora? L’imbarazzo, per fortuna, non va mai via. È uno dei pochi sentimenti sinceri.

CS: Denaro, amore, sesso, fama, immortalità: in che ordine li metteresti?

DS: O tutti insieme o nessuno! A volte in coppia?

CS: Il tuo cibo‑ossessione?

DS: Non lo so. Per me conta trovare un bel posto dove mangiare, perché se l’ambiente è speciale, anche un semplice toast diventa magia.

CS: A chi stai parlando, davvero, quando esponi qualcosa?

DS: A un me stesso che non mi ascolta? O fa finta.

CS: Hai mai avuto paura del silenzio?

DS: Sott’acqua sì. Fuori invece, lo cerco nelle carrozze silenzio ad esempio.

CS: Che musica ascolti quando sei solo?

DS: Varie playlist, c’è “Per piangere” ma anche “Pulizie domestiche”. Da solo posso ascoltare in loop compulsivo la stessa canzone anche più di 10 volte.

CS: Pratichi sport o lo eviti con eleganza?

DS: Lo evito con una certa maleducazione, sì.

CS: Il tuo lavoro più strano prima di diventare artista?

DS: Non c’è un lavoro più strano degli altri, E anche ora, faccio più lavori contemporaneamente.

CS: Usi il profumo? Se sì, quale?

DS: A volte anche tre insieme. Una questione di stratificazione.

CS: Che app usi più spesso?

DS: Probabilmente Intesa San Paolo. Triste ma onesto.

CS: Cosa non dovrebbe mai mancare nel tuo studio?

DS: Me. Ma anche una presa multipla.

CS: Compri abiti d’archivio o preferisci il presente?

DS: Compro entrambi, ma mi piacciono le cose già vecchie, anche se prodotte ieri.

CS: A chi hai mandato il tuo ultimo messaggio?

DS: Ho risposto a questa intervista in più momenti, quindi non ne ho idea. Vale?

CS: Hai un oggetto che porti sempre con te?

DS: Il telefono? Non lo so. Non ho feticci o portafortuna. Con gli oggetti ho un rapporto direi sano.

CS: Hai mai sentito invidia?

DS: Sì, e anche gelosia. Faccio ancora fatica a distinguerle, ma ci sto lavorando.

CS: Ti capita mai di non capire cosa stai facendo?

DS: Certo. Quando me ne accorgo, è quasi una festa.

CS: Il tuo animale interiore?

DS: Quanto interiore? L’aquila.

CS: Il tuo rapporto con la notte: lavori, vivi o fuggi?

DS: La notte è perfetta, la amo.

CS: Hai mai perso qualcuno a causa dell’arte?

DS: “Perso” è una parola grossa. Diciamo che l’arte complica.

CS: Quanto tempo riesci a stare senza toccare il telefono?

DS: Dipende. Ma sicuramente meno di quanto mi piacerebbe. Non lo so.

CS: La persona più creativa che hai incontrato?

DS: Mi viene da dire una cosa un po’ romantica, anzi un po’ nostalgica. Mio nonno era elettricista e faceva presepi con fili di rame del lavoro. Pochi effetti speciali, tanta intensità. Lui non è la persona più creativa che ho incontrato, forse però è la creatività più intensa che ho percepito.

CS: Il tuo posto mentale preferito al mondo?

DS: Ancora da costruire. Lavori in corso.

CS: Il tuo dessert-feticcio?

DS: Sì dessert, no feticci. Forse qualsiasi, se ordinato vista mare?

CS: Ti è mai successo di mostrarti troppo?

DS: Sempre. Ma alla fine, ci sto anche comodo sotto l’occhio di bue.

CS: Hai tatuaggi?

DS: Sì, ma non si vedono. Sono educati.

CS: Qual è la tua serie TV di culto?

DS: Secondo me per appassionarsi e vedere le serie non bisogna innamorarsi di una soltanto. L’ultima che ho visto è Severance.

CS: Il tuo libro-faro?

DS: Il codice di Perelà di Aldo Palazzeschi, che per quanto lo amo non l’ho mai voluto finire. Una cosa che mi capita spesso con i libri.

CS: A che ora ti svegli di solito?

DS: Tra le nove e le dieci. È un orario affettuoso.

CS: Sei più attratto da chi sfugge o da chi resta?

DS: Da Quelli che vanno di Boccioni. Diciamo da chi si muove. Le linee oblique mi affascinano.

CS: Hai mai lavorato solo per compiacere qualcuno?

DS: Certo. Non lo dico con orgoglio, ma con onestà.

CS: Preferiresti essere dimenticato o frainteso?

DS: Frainteso. È più vivo.

CS: L’arte ti ha salvato o fregato?

DS: Salvato fregandomi. Sono grato e sospettoso allo stesso tempo.

CS: Cosa pensi che sparirà nei prossimi cinque anni?

DS: La democrazia. Anche se spero di sbagliarmi.

CS: Hai mai fatto qualcosa di imbarazzante in pubblico?

DS: Cinque gin tonic e lo show inizia.

CS: Se non facessi arte, cosa faresti?

DS: Lavorerei da Tecnomat, o Leroy Merlin. Non scherzo.

CS: Quanta estetica c’è nel tuo dolore?

DS: Basta un nome per aprire una voragine: Alexander McQueen.

CS: Hai mai desiderato smettere di fare arte?

DS: Sì. Ma poi mi passa.

CS: Dove ti vedi a 70 anni?

DS: Spero con una buona vista… o almeno con occhiali che mi stiano bene!

CS: Qual è il film che ti ha cambiato la temperatura del corpo?

DS: “Il nastro bianco” di Haneke. Una febbre al contrario: un freddo che resta dentro, silenzioso, e ti fa intuire che qualcosa si è incrinato per sempre.

CS: Chi sei quando nessuno ti guarda?

DS: Uno specchio appeso al muro. Immobile e un po’ inutile.

CS: Ti capita mai di parlare da solo?

DS: Sì. Anche ora, tecnicamente.

CS: Qual è la tua abitudine meno sana?

DS: Dormire con la bocca aperta.

CS: Vacanze ideali: totale silenzio o eccesso performativo?

DS: Per organizzarle eccesso performativo, per viverle totale silenzio.

CS: Hai animali domestici?

DS: Sì. Fanno parte del caos funzionale.

CS: Il tuo segno zodiacale. Ci credi?

DS: Sì, solo quando dice cose belle.

CS: La cosa più impulsiva che hai fatto per amore?

DS: Comprare una torta di compleanno inopportuna.

CS: Il tuo designer preferito, se ne hai uno.

DS: John Galliano. L’eccesso come verità.

CS: Cos’è per te la vergogna?

DS: Una stanza con le tende semiaperte. La possibilità di essere visti mentre non si è pronti. O forse il dubbio di esserlo sempre.

CS: Il messaggio in bottiglia che getteresti nel Mediterraneo?

DS: Il biglietto da visita che mi ha fatto per scherzo un amico: “Davide Stucchi – Poetessa”.

CS: Qual è stato il luogo più inatteso dove hai trovato bellezza?

DS: La Calabria. Senza spiegazioni, per fortuna.

CS: C’è qualcosa che ti riprometti sempre di non fare più?

DS: Sottovalutare l’effetto domino di una piccola scelta, tipo dire “vengo anch’io”.

CS: Hai mai lavorato con qualcuno che ti ha spiazzato?

DS: Positivamente? Vorrei succedesse più spesso.

CS: Ti ricordi l’ultima volta che ti sei sentito ridicolo?

DS: Fortunatamente, per me è importante esserlo un po’ sempre.

CS: Cosa vorresti che si dicesse di te, tra molto tempo?

DS: “Mi manca.” E detto bene.

Non è un’intervista. Non è un profilo.

È un autoritratto sparso, in forma di domande.

Un modo per perdersi dentro le persone, nei loro gesti, nei loro oggetti, nelle loro ossessioni.

Una mappa del visibile e dell’invisibile.

Un curriculum emotivo, estetico, personale pensato da Cristiano Seganfreddo.

In ordine libero, come il pensiero.