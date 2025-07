“Ventaglio” Clima / Milano

A giugno ha inaugurato negli spazi di Clima la mostra collettiva “Ventaglio” curata da Valerio Nicolai. In mostra sono presenti i lavori di Giovanna Belossi, Francesco De Bernardi, Riccardo Giacomini, Max Glader, Francesco Maluta, Claudia Mangone, Eleonora Mariani, Alice Peach, Barbara Prenka, Paolo Pretolani.

Per l’occasione, Flash Art Italia propone il testo di Valerio Nicolai che accompagna il percorso espositivo.

L’ esito dell’ esperimento è stato quello di sentirmi chiuso per la prima volta da quest’altra parte del foglio.

Questo è ciò che comporta il cambio di ruolo, lo scambio di ruolo, lo scambio.

Mentre scrivo faccio mangiare il gatto di nascosto, penso poi a come sia dolcemente egocentrico condividere alcune cose e persone che ritengo di qualità; avaro mentre mostro e non mollo il mio orsetto.

Direi che se il ventaglio è stato l’attrezzo che ho usato di più per lavorare a questa collettiva, sì può allora curare qualcosa o qualcuno andando via e facendosi aria, fumando, da lontano, mettendo lo smalto, in un altro giorno… Se vogliamo sono stato ancora una volta egoista, perché in fondo queste opere le ho immaginate e fatte mie. Egoista inoltre, se come credo, tutto è stato per essere qui dietro al foglio a dare il prosciutto al gatto.

Adesso basta però, sono stanco e mangio solo io.