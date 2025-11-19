Andrea Ferrero “Nunca supe si estaba sognando” Chezplinio / Milano

In occasione della mostra “Nunca supe si estaba sognando” di Andrea Ferrero (Lima, 1991) presso Chezplinio – project space nato nel 2018 in un ex-magazzino nella zona di Milano Sud come studio per artisti e, dal 2022 aperto al pubblico con un programma di eventi e mostre – Flash Art Italia propone il testo che accompagna il percorso espositivo.

Cioccolato, metallo,pesci, grondaie.

Per la prima volta a Milano, l’artista peruviana Andrea Ferrero.

Un paesaggio a metà tra il gioco e la completa —letterale —rovina.

Forme grottesche e ludiche, tra architetture e rievocazioni di un’infanzia onirica. Forse non tutto si può restaurare. Né si deve. Meglio comunque muoversi, prima che svanisca del tutto.

Rievocando il mito del giardino segreto — un mondo di bellezza velenosa, custodito e proibito — Nunca supe si estaba sognando dà forma a un paesaggio sospeso tra sogno e incubo, dove piacere e controllo si incontrano e si scontrano. Il parco giochi diventa qui un terreno ambiguo, in cui disciplina, fantasia e violente storie di estrazione si intrecciano.

Fiori di cioccolato marmorizzato, profumati di pepe nero, cannella, paprika e cacao, si adagiano su una monumentale struttura d’acciaio punteggiata di spuntoni ornamentali, evocando ingredienti un tempo trafficati ed esotizzati che ora ritornano come offerte instabili, cariche di memoria e desiderio.

L’opera invita il pubblico a toccare, leccare, assaggiare e attraversare —un gesto ludico d’irriverenza intima contro le architetture del controllo che plasmano il nostro modo di abitare il mondo.

La mostra è visitabile fino al 23 novembre.