“Exhibit A” Collezione Nancy Delroi / Milano

“Exhibit A” presenta un’opera video d’archivio di Bernadette Corporation del 1996, New York, insieme a una nuova serie di dipinti e collage di Désirée Nakouzi De Monte e Andrea Parenti di Collezione Nancy D, realizzati su una serie di ritratti fotografici analogici di Matt Gess. I pezzi di Collezione ND e Gess formano un corpo di produzione collaborativo, sviluppato tra Londra e Milano.
“Exhibit A” Collezione Nancy Delroi / Milano18 Dicembre 2025
Estratto da: Sceneggiato, a Fictional dialogue between Myself and Collezione Nancy Delroi
Sofia: È un reality? Collezione Nancy Delroi: No Sofia: Potrebbe diventarlo. Collezione Nancy Delroi: Non credo. Sofia: Ci sono le…
La Triennale di Milano: Decameron
A partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per…
Milano — Delirious New York
Il secondo lavoro della stagione 2015 di APACHE, di scena al Litta dal 12 al 15 febbraio, è un omaggio…
“Ventaglio” Clima / Milano
A giugno ha inaugurato negli spazi di Clima la mostra collettiva “Ventaglio” curata da Valerio Nicolai. In mostra sono presenti…