“Exhibit A” Collezione Nancy Delroi / Milano

“Exhibit A” presenta un’opera video d’archivio di Bernadette Corporation del 1996, New York, insieme a una nuova serie di dipinti e collage di Désirée Nakouzi De Monte e Andrea Parenti di Collezione Nancy D, realizzati su una serie di ritratti fotografici analogici di Matt Gess. ​I pezzi di Collezione ND e Gess formano un corpo di produzione collaborativo, sviluppato tra Londra e Milano.