Nessun compiacimento, oltre al compiacimento. Tadashi Kawamata x Ruinart

Tadashi Kawamata nasce nell’isola di Hokkaido nel 1953. Fin dai suoi anni di formazione come studente di pittura negli anni Settanta, il suo percorso artistico si distingue per una costante tensione critica e per una radicale indisponibilità al compiacimento. Più che produrre oggetti autonomi, Kawamata costruisce situazioni instabili, processi aperti che mettono in discussione l’idea stessa di architettura come forma conclusa e autosufficiente.

Senza assumere nulla come dato acquisito, l’artista attiva dispositivi che sollecitano una riflessione ravvicinata sulle forme dell’abitare e sulle strutture ambientali che gli individui producono per sé stessi, portando in primo piano questioni legate a bisogni e desideri profondamente umani, ma anche alle condizioni economiche, sociali e culturali che li determinano. In questo senso, il lavoro di Kawamata non si limita a occupare lo spazio: lo espone come campo di tensioni, come luogo in cui si manifestano conflitti latenti tra uso, memoria e trasformazione.

I gesti e i materiali impiegati da Kawamata, sempre calibrati in relazione ai contesti specifici in cui si inseriscono, rivelano una consapevolezza acuta delle dinamiche spaziali e istituzionali che governano il luogo dell’intervento. L’assemblaggio di elementi ordinari — assi di legno, sedie, barili — non risponde a una logica di economia formale o di estetica poverista, ma a una strategia precisa di destabilizzazione delle gerarchie tra costruzione e rovina, permanenza e precarietà. Le sue strutture temporanee e instabili funzionano come organismi provvisori, destinati a essere attraversati, modificati e, in ultima istanza, dissolti.

Che assumano la forma di fragili architetture di ascendenza babilonese, di capanne sugli alberi, di installazioni sui tetti o di dispositivi serpentinati che si distendono nello spazio urbano o naturale, le opere di Kawamata operano come strumenti di dislocazione percettiva. Invitano chi le attraversa o le scala a rinegoziare il proprio rapporto con lo spazio, mettendo in discussione gerarchie consolidate tra corpo, architettura e paesaggio e trasformando l’esperienza fisica in un atto critico di osservazione.

In questo contesto, la scelta di Ruinart di coinvolgere Kawamata nella serie Conversations with Nature appare significativa ma non priva di ambiguità. Da un lato, l’artista incarna un approccio rigoroso e non decorativo alla relazione con l’ambiente; dall’altro, l’incontro con una grande maison storica introduce inevitabilmente una dimensione di rappresentazione e di costruzione simbolica del paesaggio. La fragilità, tema centrale nella ricerca di Kawamata, viene così riletta come valore estetico e culturale, ma anche come dispositivo narrativo attraverso cui l’istituzione ridefinisce la propria immagine in chiave contemporanea.

La conversazione prende avvio dalle prime impressioni dell’artista al 4 rue des Crayères, indirizzo storico della Maison a Reims, dove la nebbia mattutina, la qualità della luce e il movimento dell’aria tra le vigne generano una serie di disegni, modelli e piccole strutture in legno riciclato. Questi formati ridotti non rappresentano semplici studi preparatori, ma veri e propri strumenti di verifica: attraverso la miniaturizzazione, ciò che normalmente appare monumentale viene ricondotto alla scala della mano, permettendo di testare equilibri e tensioni prima che le strutture assumano dimensioni maggiori. In questa oscillazione tra oggetto e installazione si ridefinisce il rapporto con le proporzioni e con il gesto costruttivo, mentre l’opera mantiene una condizione di apertura e di dialogo continuo con il sito che la ospita, il clima e il tempo.

Una selezione di questi lavori è stata presentata per la prima volta in Italia a miart, dal 17 al 19 aprile 2026, come anticipazione di tre installazioni in situ realizzate nella regione dello Champagne. In questo passaggio dalla scala sperimentale a quella territoriale, il lavoro di Kawamata rende visibile una tensione costante tra pratica artistica e sistema produttivo, tra esperienza sensibile del paesaggio e sua codificazione culturale.

Il risultato è una pratica che si colloca pienamente nel contesto dell’Antropocene, non tanto come semplice riflessione ecologica, quanto come interrogazione critica sulle condizioni di coesistenza tra umano e ambiente. Le strutture di Kawamata espongono la fragilità come condizione operativa, trasformando situazioni di vulnerabilità e discontinuità in dispositivi di relazione, negoziazione e responsabilità condivisa.