Office for a Human Theatre: open call per Little Fun Palace Nomadic School

Office for a Human Theatre – OHT apre un bando di partecipazione per Little Fun Palace Nomadic School. Little Fun Palace diventa una Scuola Nomadica che s’interroga su come lo spazio produce la realtà. Il suo scopo è sperimentare nuove forme di apprendimento e di condivisione del sapere attorno alle arti performative. Considerando lo spazio e il paesaggio come territori estetici che hanno implicazioni politiche pur non utilizzando le parole della politica, la Scuola Nomadica problematizza le arti performative interagendo con altre discipline come le scienze naturali, l’architettura e l’antropologia. Attraverso workshop, esperimenti, incontri e micro performance, i e le partecipanti saranno incoraggiate a riconsiderare la propria centralità e perifericità all’interno di uno spazio condiviso come lo spazio scenico.

Little Fun Palace Nomadic School avviene a 1600m sul livello del mare. La Roulotte sarà in località Viote sul monte Bondone, un biotopo naturale in Trentino – Alto Adige / Südtirol e zona di alpeggio per pecore e mucche. Avvenendo nel mezzo del paesaggio alpino, la vita e lo studio non saranno separati e i partecipanti campeggeranno nel Giardino Botanico Alpino del MUSE – museo delle Scienze. Immergendosi totalmente nel paesaggio alpino, Little Fun Palace Nomadic School si lascia alle spalle la distanza rappresentativa coltivata dalle istituzioni accademiche e artistiche.

L’Open Call si rivolge a chiunque abbia interessi nella produzione e percezione dello spazio. Possono partecipare persone provenienti da discipline quali teatro, danza, architettura, geografia, antropologia, filosofia, scienze naturali, letteratura, musica, arti visive e design. Saranno selezionati 12 partecipanti a cui verrà garantito vitto e alloggio per l’intero periodo.