TBA21–Academy in partnership con lo Schmidt Ocean Institute

TBA21–Academy annuncia una nuova partnership con lo Schmidt Ocean Institute, il centro di ricerca marina no-profit, impegnato a catalizzare e a condividere informazioni sul lato meno noto dell’ambiente. La partnership è espressione dell’impegno duplice di entrambe le organizzazioni: lo scambio interdisciplinare e la condivisione di informazioni open source al fine di tutelare e conservare gli oceani. Si tratta di uno sviluppo entusiasmante che segue mesi di collaborazione sull’ultima realizzazione artistica di Taloi Havini, commissionata da TBA21–Academy e intitolata Answer to the Call (2021), che è stata plasmata dall’artista durante la sua permanenza a bordo della R/V Falkor, la nave oceanografica dello Schmidt Ocean Institute.

Schmidt Ocean Institute ha collaborato con TBA21–Academy per presentare l’installazione di Havini The Soul Expanding Ocean # 1: Taloi Havini a Ocean Space, lo spazio espositivo dedicato dell’Academy a Venezia.

“Schmidt Ocean Institute è entusiasta della collaborazione con TBA21–Academy per l’installazione di The Soul Expanding Ocean #1: Taloi Havini. Dipendiamo dalla visione degli artisti per far conoscere la ricerca oceanica a un nuovo pubblico e le opere ispiratrici di Taloi aprono le porte a esperienze che possono aiutare a migliorare la percezione del pubblico sul perché la salute dell’oceano sia importante per tutti. Siamo entusiasti di creare uno spazio più inclusivo per la comunità internazionale delle scienze marine e più affascinante per il pubblico.”

– Wendy Schmidt, Co-Founder dello Schmidt Ocean Institute.

La nuova commissione d’artista di TBA21–Academy, Answer to the Call (2021) di Taloi Havini è un’installazione sonora a 22 canali, un invito a viaggiare con l’artista attraverso un continuum temporale e profondo. L’artista condivide con il visitatore il suo archivio di canti di viaggio nell’oceano, registrazioni subacquee e un pezzo strumentale composto dal famoso musicista di Bougainville Ben Hakalitz.

Per la mostra The Soul Expanding Ocean#1 Taloi Havini ha inoltre creato un set teatrale all’interno di Ocean Space, nella Chiesa di San Lorenzo, composto principalmente da toni quali acquamarina, blu cobalto e indaco. Evocando la forma di Bougainville – l’isola da cui Havini proviene – il teatro è una risposta alla ricerca della conoscenza interpretata da una molteplicità di attori in nome della scienza e dell’esplorazione. Con questa installazione l’artista vuole sovvertire lo sguardo e invitare lo spettatore al raccoglimento, ad “ascoltare” l’oceano sedendosi su un’isola centrale protetta, circondata da uno sfondo di imponenti e ondulate tende blu oltremarino.