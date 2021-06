Open Call: Isabel Lewis cerca professionisti e studenti per la sua performance presso Ocean Space, Venezia

Aperto a performer professionisti e studenti

Scadenza della domanda di partecipazione: 28 giugno 2021

Dal 17 settembre al 17 ottobre 2021, Ocean Space ospiterà una mostra performance dell’artista Isabel Lewis (n. 1981, Santo Domingo, Repubblica Dominicana), che esplorerà Venezia e il mare e le memorie ad essa legate attraverso la Chiesa di San Lorenzo, dove si trova Ocean Space. Questa nuova performance attingerà alla narrazione, al canto e alla danza come strumenti per esplorare la storia dei mercanti, le rotte commerciali, gli incontri con le culture, le tracce indigene e i racconti della città.

CANDIDATI

Stiamo cercando 10 studenti e 10 performer professionisti per partecipare a una performance di gruppo che si terrà tutti i venerdì e i sabati dal 17 settembre al 17 ottobre, con prove aggiuntive il 13 e il 14 settembre.

Lewis sta cercando sia studenti che ballerini professionisti, attori e cantanti di tutte le età. I candidati dai 40 anni in su sono fortemente incoraggiati a partecipare. I performer possono avere un background classico o contemporaneo, aver avuto precedenti esperienze con la performance o pratiche fisiche consolidate ed essere interessati e familiari con l’improvvisazione.

Una forte base tecnica è apprezzata, ma ancora più importante, vogliamo lavorare con artisti che siano disposti ad Isabel Lewis, Urban Flourishing al Salon Suisse 2019 s l o w. Inaugurazione l’11 maggio all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Foto: Magali Le Mens Chiesa di San Lorenzo, Castello 5069, 30122, Venezia ocean-space.org esplorare una composizione non tradizionale (anche se altamente strutturata). Cerchiamo performer che siano stabili, pacati e sfumati nel loro movimenti, ma che abbiano la capacità di essere esplosivi e precisi nei movimenti lievi e piccoli. Inoltre, i performer dovranno sentirsi a proprio agio nell’uso della voce per parlare e cantare in pubblico.

Questa è una posizione retribuita.

PROCESSO DI CANDIDATURA

Tutti i candidati devono confermare di essere disponibili ogni fine settimana (venerdì-sabato) tra il 13 settembre e il

17 ottobre 2021.

Nel modulo di domanda online qui, ti verrà chiesto di fornire:

– Informazioni di contatto

– Una tua foto (JPEG, PDF)

– Un CV (PDF)

– Un video di due minuti in due parti (MP4, MOV)

– L’informativa privacy sottoscritta dal candidato

Per il video, nel primo minuto, presentati e rispondi alla seguente domanda:

Quali forme di impegno personale pratichi che ritieni possano contribuire a vivere al giorno d’oggi una vita positiva e ricca?

Il secondo minuto deve essere un video di te che balli su una canzone di tua scelta come se ballassi da solo in un luogo privato.

Il video può essere filmato semplicemente con un telefono cellulare o con la videocamera di un computer. Nel video non è richiesta alcuna produzione extra, montaggio o effetti speciali. File molto grandi (oltre 10 MB) o video più lunghi di due minuti e mezzo non saranno considerati. Se hai bisogno di supporto tecnico, invia una mail a: office@ocean-space.org.

La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è il 28 giugno 2021. Eventuali colloqui online con l’artista potranno essere organizzati tra l’1 e il 25 luglio 2021, e la selezione finale sarà conclusa e comunicata entro il 30 luglio 2021.

La domanda di partecipazione può essere compilata sia in italiano che in inglese.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: office@ocean-space.org.

TERMINI E CONDIZIONI

1. I candidati devono avere più di 18 anni.

2. La lingua di lavoro sarà l’italiano. L’artista Isabel Lewis è di lingua inglese e condurrà le prove in inglese con l’assistenza di un traduttore italiano.

3. Se sarai selezionato, dovrai prendere parte a tutte le prove e le performance presso Ocean Space a Venezia, Italia,

dal 13 settembre al 17 ottobre 2021, tra cui:

– Prove, giornata intera, lunedì 13 e martedì 14 settembre;

– Performance dal vivo nello spazio espositivo il venerdì e il sabato nelle seguenti date: 17, 18, 24, 25 settembre; 1, 2, 8, 9, 15, 16 ottobre.

4. Ogni performance durerà cinque ore, con una pausa di un’ora compresa. Le performance avranno luogo il pomeriggio e la sera ogni venerdì e sabato.

5. TBA21–Academy e Ocean Space non copriranno le spese di viaggio e alloggio a Venezia. Il processo di assunzione e la gestione del rapporto contrattuale con i soggetti individuati verrà gestito da una parte terza.