Judith Hopf “chicken jugs” kaufmann repetto / Milano

Con “chicken jugs”, kaufmann repetto presenta brocche in ceramica in edizione limitata che Judith Hopf ha realizzato nell’ambito della residenza Terraterra 2022. Terraterra è un programma di residenze artistiche dedicate alla ceramica d’uso fondato e diretto da Valentina Suma, che si tiene nello storico Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie. Il nome deriva dall’espressione italiana essere terra terra: cioè essere semplice, pratico, con i piedi per terra.

Ogni anno, Terraterra invita un artista visivo in una residenza di durata variabile, ospitata dal noto laboratorio ceramico di Enza Fasano. Lavorando a stretto contatto con gli artigiani locali, gli artisti sono invitati a reinterpretare e progettare uno specifico oggetto per la tavola, che viene prodotto in edizione limitata e artigianale. Ogni residenza si conclude con una cena preparata da uno chef locale, e servita nelle ceramiche appena prodotte.

Per Terraterra 2022, Judith Hopf ha reinterpretato il motivo del galletto, tipico della ceramica pugliese antica, declinandolo al femminile nelle sue brocche-gallina. Animale già presente nella ricerca dell’artista – rappresentato, ad esempio, nella serie Chicken Drawings (2008) la gallina ha una natura più goffa e umile del gallo, storicamente molto più celebrato dalle arti decorative. Per la mostra a Milano alcune brocche sono state installate a varie altezze su sostegni, mentre altre sono sparse sul pavimento evocando un nugolo di galline in un pollaio. Sulle pareti tutt’intorno è esposta una selezione di disegni, fra cui alcuni schizzi preparatori realizzati da Hopf durante la sua residenza, insieme ai Net-drawings (2009), in cui la riproduzione della rete metallica utilizzata nei pollai imita sfacciatamente la trama regolare e ripetitiva dell’arte minimalista e concettuale.