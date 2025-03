Pubblicato originariamente su Flash Art International n.197, novembre-dicembre 1997.

Lina Bertucci: Il tuo lavoro si occupa di questioni molto grandi e complesse dell’Islam, le donne sotto il velo, il fondamentalismo, e il fervore rivoluzionario. Parlami della tua recente installazione video girata a Istanbul e del significato delle quattro immagini proiettate contemporaneamente su ogni parete.

Shirin Neshat: Ho lavorato sul tema del corpo femminile in relazione alla politica nell’Islam e il modo in cui il corpo di una donna è stato una sorta di campo di battaglia per vari tipi di retorica e ideologia politica. Recentemente, grazie ad alcune letture, mi sono interessata molto a come anche lo spazio e i confini spaziali siano politicizzati, e siano progettati per sollevare il desiderio personale e individuale dal dominio pubblico e contenerlo all’interno di spazi privati. In ultima analisi, gli uomini dominano lo spazio pubblico e le donne esistono per la maggior parte in spazi privati, e quando una donna attraversa uno spazio pubblico si conforma indossando un velo, nascondendo il suo corpo per rimuovere ogni segno di sessualità e individualità dallo spazio pubblico. Così ho iniziato a perseguire alcuni di questi problemi attraverso il video.

LB: Vediamo la figura della donna velata che corre al rallentatore in questi spazi. Che cosa significa?

SN: La presenza della figura di una donna, avvolta da uno chador nero, che corre contro l’architettura stoica di una moschea, il bazar affollato, i vicoli desolati e le rovine abbandonate di un muro, parlano del particolare rapporto tra una donna musulmana e gli spazi che abita, che sono così fortemente codificati. Ogni segmento mostra come lei influenzi la qualità dello spazio mentre si muove attraverso di esso, e come lo spazio influenzi lei. C’è una certa quantità di ansia mentre si muove attraverso gli spazi; non è mai molto chiaro dove stia correndo, o da dove. Per me, l’architettura rappresenta l’autorità e i principi di una società tradizionale, e lei rappresenta la natura umana con tutta la sua fragilità.

LB: Come artista hai scelto la fotografia come mezzo di rappresentazione. Perché e come sei arrivata a usare la fotografia?

SN: Ci sono molte ragioni, ma in generale, mi avvicino alla fotografia come ci si avvicina alla scultura. Sono interessata a costruire immagini, scolpire monumenti. In questo senso, ho sempre pensato che la fotografia funzionasse meglio con il mio tema e mi offrisse un senso di realismo di cui avevo bisogno, come la carne e la pelle di una donna.

LB: Come procedi? Prepari le foto e chiedi agli amici di scattarle per te?

SN: Sviluppo i concetti, trovo gli oggetti di scena e i modelli e assumo fotografi – che spesso sono miei amici – per gestire la fotocamera. Discutiamo a lungo le idee in anticipo, faccio schizzi di ogni fotogramma mentre li immagino, poi partiamo da lì e spesso improvvisiamo. Una volta posavo regolarmente per le foto, ma ultimamente mi sento più a mio agio sullo sfondo. Non maneggio ancora la macchina fotografica, ma sono in grado di dirigere i servizi fotografici più facilmente.

LB: Nelle prime fotografie delle donne con il velo, ho la sensazione che tu abbia un duplice scopo. In alcuni casi, sembra che la donna sia esaltata dal velo e che in un certo senso le piaccia, mentre in altri, sembra che quasi che ne sia prigioniera. Cosa ne pensi delle donne che indossano il velo?

SN: Fin dall’inizio, ho deciso che questo lavoro non sarebbe stato su di me o sulle mie opinioni sull’argomento, e che la mia posizione non sarebbe stata una posizione. Mi sono quindi messa nella posizione di porre solo domande, senza mai rispondere. La domanda principale e la curiosità era semplicemente essere una donna nell’Islam. Ho quindi deciso di fidarmi delle parole delle donne che hanno vissuto e sperimentato la vita dietro un velo. Così ogni volta che ho inserito gli scritti di una donna specifica sulle mie fotografie, il lavoro ha preso una nuova direzione. Ad esempio, nella prima serie che ho fatto, chiamata “Unveiling (Women of Allah)” (1993), le poesie sono state scritte da Forugh Farrokhzad, una donna che si sentiva disperatamente intrappolata nella cultura iraniana e che ce l’aveva con la struttura della società dominata dagli uomini, e la scrittura divenne uno sfogo per queste emozioni e ansie. Le sue poesie erano radicali per l’epoca, in quanto nessun’altra donna aveva mai osato parlare così liberamente di argomenti come il corpo, il piacere carnale, l’amore, la morte, ecc. D’altra parte, ho preso la direzione opposta e ho inserito le opere di quelle donne con una forte convinzione per l’Islam e la rivoluzione. La loro scrittura esprime poco dei loro desideri o condizioni personali e si concentra sugli interessi pubblici e collettivi. In generale, questo tipo di atteggiamento ritrae donne che si sentono liberate dalla rivoluzione islamica. Secondo loro, è solo nel contesto dell’Islam che una donna è veramente uguale a un uomo, e sostengono che il velo, nascondendo la sessualità di una donna, le impedisce di diventare un oggetto del desiderio. Inoltre, indossare il velo diventa una dichiarazione politica, un’espressione della solidarietà di una donna con gli uomini e un rifiuto dei valori occidentali. Tahereh Saffarzadeh è una di queste poete, e ho usato le sue poesie, in particolare nella serie “Donne di Allah”.

LB: A che punto ha deciso di unire la scrittura Farsi alle fotografie?

SN: Per molto tempo, ho studiato l’arte persiana e i manoscritti coranici ed ero molto interessata al modo in cui incorporavano l’immagine al testo. Sono stata anche colpita dalla tradizione del tatuaggio nelle culture mediorientali e indiane. Ad esempio, come per i vari tipi di festività, le donne scrivevano sul palmo delle loro mani. Più tardi, quando stavo componendo le mie immagini che riguardavano il corpo di una donna musulmana, l’iscrizione sulla sua pelle sembrava appropriata.

LB: Vorrei parlare delle nuove fotografie in mostra, il fulcro è la fotografia di un uomo con le braccia conserte…

SN: Per questa mostra, portando l’uomo musulmano, volevo aprire il tema del corpo in relazione al genere, la dinamica maschile e femminile, e la famiglia. Contrariamente alle mie foto precedenti, questi pezzi intendevano guardare al mondo privato del personaggio piuttosto che a quello pubblico. Una donna in relazione al suo uomo, suo figlio, e, in ultima analisi, a se stessa. Con molte immagini, speravo di trasmettere le qualità represse di affetto, desiderio, passione e amore che prosperano per sopravvivere.

LB: Come viene accolto il tuo lavoro dagli iraniani?

SN: Penso che siano contrastanti. Alcuni iraniani detestano assolutamente il governo islamico e sono amareggiati per la rivoluzione islamica, quindi non sono molto entusiasti di qualsiasi sforzo che cerchi di giustificarla o comprenderla. Ci sono altri, d’altra parte, che trovano un dialogo interessante e sono felici del modo in cui il lavoro apre l’argomento.

LB: Ti sei allontanata intenzionalmente da pistole e rivoluzioni?

SN: Sì, perché la violenza non ha avuto alcun ruolo in questo soggetto per me.

LB: Sei nata e cresciuta in Iran. Quanti anni avevi quando sei venuta negli Stati Uniti e quali erano le circostanze?

SN: Avevo diciassette anni e sono stata mandata dalla mia famiglia a studiare negli Stati Uniti durante il governo dello Scià perché, a quel tempo, c’era un’ondata di studenti iraniani all’estero. Sfortunatamente, poco dopo il mio arrivo, ci fu la rivoluzione, quindi rimasi un po’ disconnessa dalla mia famiglia per molti anni.

LB: E quanti anni sono passati prima che tornassi in Iran?

SN: La rivoluzione è avvenuta nel 1978 e sono stata finalmente in grado di tornare nel 1990.

LB: Com’è stato tornare?

SN: Probabilmente è stata una delle esperienze più scioccanti che abbia mai avuto. La differenza tra ciò che ricordavo della cultura iraniana e ciò a cui assistivo era enorme. Il cambiamento era allo stesso tempo spaventoso ed eccitante; non ero mai stata in un paese così basato sull’ideologia. La cosa più evidente, naturalmente, era il cambiamento nell’aspetto fisico delle persone e nel comportamento pubblico. Fu uno strano adattamento per me poiché anch’io dovetti indossare il velo e comportarmi da brava musulmana. La mia famiglia aveva pagato un caro prezzo, poiché avevano sperimentato un enorme declino nel loro status sociale ed economico, erano stati tagliati fuori da tutti i lussi del passato e avevano dovuto modificare il loro stile di vita per soddisfare le aspettative dei codici islamici. Questa esperienza mi ha davvero sconvolto. Quando sono tornata negli Stati Uniti, sono diventata ossessionata da questa esperienza e ho iniziato a viaggiare regolarmente in Iran.

LB: Avevi frequentato una scuola d’arte?

SN: Sì, l’ho fatto. Anche se non mi ha ispirato molto, tanto che una volta finita la scuola ho deciso di smettere di fare arte.

LB: È stato solo nel 1993 che hai iniziato a lavorare?

SN: Sì. C’è stato un periodo di circa dieci anni in cui ho fatto pochissima arte.

LB: Quindi la tua arte si è sviluppata da un bisogno personale di affrontare alcune di queste domande e problemi che stavi attraversando. Sei musulmana di religione?

SN: Anche se questo lavoro non riguarda me, si è senza dubbio evoluto intorno al mio interesse personale nel venire a patti con il “nuovo” Iran, nel comprendere le idee alla base del fondamentalismo islamico e nel riconnettermi con il mio passato perduto. Quindi, mentre vado avanti, pongo le mie domande e raccolgo informazioni, il lavoro prende nuove direzioni. Per rispondere alla tua domanda sulla religione, sono nata musulmana ma non mi sono mai considerata religiosa. In definitiva, penso che molti iraniani si siano rivolti all’Islam prima della rivoluzione non come religione, ma come ideologia autentica che si opponeva al regime dello Scià, era solidale con i poveri e combatteva la nozione di imperialismo. Ricordo che in giovane età, i miei amici ed io abbiamo flirtato con l’idea del radicalismo, e in qualche modo ci siamo identificati con la posizione dell’Islam. Quando me ne andai poco prima della rivoluzione, molti dei miei amici continuarono a essere piuttosto attivi nel processo di cambiamento.

LB: Gli argomenti che stai affrontando sono grandi e complessi, ma le forme che usi sono semplici, in qualche modo minimaliste. Come riesce a gestirli? Come procede nella costruzione delle immagini?

SN: La sfida più grande per me è stata trovare il modo di presentare le mie idee per evitare le generalità, i cliché e ogni didascalismo. Di solito prima cerco di identificare quei punti specifici che mi interessano e che trovo curiosi e critici da sollevare riguardo al mio soggetto. Poi, concettualmente, compongo le immagini con una certa dose di vaghezza, quasi auto-contraddittoria, per lasciare le risposte agli spettatori. Ho scoperto che la semplicità dell’immagine è essenziale per dare un senso di chiarezza all’interno della sua impostazione molto complessa.

LB: Hai realizzato tre grandi corpi di lavoro fotografico. Puoi parlarmene?

SN: La prima serie che ho realizzato è stata intitolata “Unveiling”, nel 1993, che si concentrava sul tema del velo in relazione al corpo femminile e la nozione del visibile e dell’invisibile. Ho realizzato foto, film e un video che trattavano quell’argomento. Tutte le immagini si concentravano su quelle parti del corpo che potevano essere viste secondo le norme islamiche. C’erano tre componenti principali in tutte le immagini, che includevano il corpo, il velo e il testo. Nel 1994, ho realizzato la serie “Women of Allah”, un gruppo di foto che si occupavano del concetto di shahadat – la traduzione inglese è “martirio” – e presentavano una donna musulmana come militante, sollevando la questione della violenza in relazione al femminismo, alla politica e alla religione. In questa serie, la pistola era molto presente nelle immagini insieme agli altri tre componenti: il corpo, il velo e il testo. Più recentemente, mi sono concentrata sul tema dei confini spaziali e sessuali in relazione alla politica islamica e ai codici religiosi, di cui ho già parlato oggi.

LB: Dove pensi di andare dopo?

SN: Mi piace fare un lavoro più tranquillo e meno conflittuale nel modo in cui affronta le idee tradizionali. Negli ultimi due anni, mi sono concentrata sullo studio di una donna musulmana in relazione alla sua religione, spiritualità e politica. Ora vorrei portare l’attenzione sugli aspetti personali e privati della vita di una donna musulmana. Penso che questo approccio mi permetterà di impegnarmi in dialoghi più universali, pur mantenendo la specificità della cultura islamica.

Shirin Neshat (1957, Qazvin) vive e lavora a New York. La fotografia, i video e i film di Neshat indagano su come le donne trovano la libertà nelle società repressive. Tra le sue mostre personali più recenti figurano: Fotografiska, Berlino; Wuhan Photography Art Center; Museo di Arte Contemporanea, Belgrado; Goodman Gallery, Londra; Block Museum of Art, Northwestern University, Evanston; CSC National Film School e Nuova Accademia di Belle Art, Venezia; Fotografiska, Stoccolma; Gladstone Gallery, New York; Museo di Arte Contemporanea, Toronto; e Tate Modern, Londra. Il suo lavoro è stato incluso in mostre collettive presso Rizq Art Initiative, Abu Dhabi; Hiroshima City Museum of Contemporary Art; Los Angeles County Museum of Art; Museo Tamayo, Città del Messico; Leeum Museum of Art, Seoul; Getty Center, Los Angeles; Worcester Art Museum; Grand Palais e Musée du Louvre, Parigi; e Victoria & Albert Museum, Londra. La mostra personale di Neshat “Body of Evidence” sarà visibile al PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, dal 28 marzo all’8 giugno 2025.

Lina Bertucci è una fotografa con sede a New York.