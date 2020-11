Agenda è una sezione di Arte e Femminismi pubblicata mensilmente su www.flash—art.it, a cura di Raffaella Perna. Agenda raccoglie una selezione di mostre nazionali e internazionali, libri, studi, etc. che alimentano la riflessione attorno ai femminismi nell’arte contemporanea.

“To Cast Too Bold a Shadow”, The 8th floor, New York, fino al 23 gennaio 2021

“To Cast Too Bold a Shadow” è la mostra organizzata da Sara Reisman con George Bolster e Anjuli Nanda attualmente in corso negli spazi di The 8th floor di New York e voluta dalla Shelley & Donald Rubin Foundation. Questa collettiva, che celebra il 100° anniversario del suffragio femminile americano, ha come tematica principale la misoginia che domina la nostra cultura. La mostra cerca al contempo di promuovere l’equità combattendo le discriminazioni di genere. Tra le artiste presenti: Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Furen Dai, Tracy Emin, Hackney Flashers, Rajkamal Kahlon, Joiri Minaya, Yoko Ono, Maria D. Rapicavoli, Aliza Shvarts, Betty Tompkins, Mierle Laderman Ukeles.

“Some Day in Now: Women, Art & Social Change”, NBMAA, New Britain, Connecticut, fino al 24 gennaio 2021

“Some Day in Now: Women Art & Social Change” presenta il lavoro di alcune artiste americane, tra cui Yoko Ono, Jenny Holzer e le Guerrilla Girls, che, attraverso la commistione tra parola e immagine, lavorano sull’emancipazione sociale. Tema fondamentale dell’esposizione è, anche in questo caso, il centenario del suffragio femminile in America e la conseguente celebrazione del 19° emendamento della Costituzione americana.

“Disturbance: witch”, ZAK – Center of Contemporary Art / Gallery / Upper Floor, Spandau Citadel, Berlino, fino al 27 dicembre 2020

Al ZAK – Center of Contemporary Art a Berlino la collettiva “Disturbance: witch”, a cura di Alba D’Urbano e Olga Vostretsova, racconta la stregoneria dal punto di vista dell’arte contemporanea, focalizzandosi sul fattore di disturbo e sugli elementi di mistero e di irrazionalità insiti nella figura della strega, ovvero nella storia di quelle donne che si oppongono ai ruoli tradizionali. In mostra lavori di: Jamika Ajalon, Tina Bara and Alba D’Urbano, Emilio Bianchic, Anna and Bernhard Blume, Johanna Braun, Barbara Breitenfellner, Lysann Buschbeck, Sarah Decristoforo, Veronika Eberhart, Margret Eicher, Valerio FiguccioParastou Forouhar, Gluklya, Nilbar Güres, Horst Haack, Orsi Horváth, Emily Hunt, Isabel Kerkermeier, Sharon Kivland, Miriam Lenk, Libera Mazzoleni, Franziska Meinert, Lambert Mousseka, Lisl Ponger, Protektorama, Suzanne Treister, VIP and Carolin Weinert.

“Marzia Migliora. Lo spettro di Malthus”, Museo MA*GA, Gallarate, fino al 13 dicembre 2020

Al Museo MA*GA di Gallarate, è in mostra la personale di Marzia Migliora a cura di Matteo Lucchetti. La mostra, che ruota attorno a un progetto ambientato nelle miniere di salgemma di Petralia e Racalmuto, si articola in un percorso site specific e attraverso installazioni ambientali. Il titolo del progetto espositivo si ispira all’economista e demografo inglese Thomas Malthus e alle sue teorie elaborate nel 1798 in Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo futuro della società.

“Claire Fontaine-Pasquarosa-Marinella Senatore”, La Fondazione, Roma, fino al 16 gennaio 2021

L’esposizione collettiva “Claire Fontaine-Pasquarosa-Marinella Senatore”, curata da Pier Paolo Pancotto presso i nuovi spazi de La Fondazione a Roma, mette in relazione tre modi differenti di intendere i temi della libertà individuale e dell’emancipazione femminile, proponendo un dialogo fra le opere di artiste di diverse generazioni, che focalizzano la loro attenzione sulla politica e sulla differenza di genere.

“Prima donna. Margaret Bourke-White”, Palazzo Reale, Milano, fino al 14 febbraio 2021

“Prima donna. Margaret Bourke-White” è la mostra, a cura di Alessandra Mauro, attualmente in corso a Palazzo Reale a Milano. L’esposizione, con oltre cento immagini provenienti dall’archivio Life di New York e divise in undici gruppi tematici, racconta la vita e la carriera di una delle figure più importanti del fotogiornalismo internazionale. Le fotografie di Bourke-White saranno accompagnate da documenti, immagini personali e materiale video.

Lara-Vinca Masini – Scritti scelti 1961-2019. Arte Architettura Design Arti applicate, GLI ORI, Pistoia 2020

Lara-Vinca Masini – Scritti scelti 1961-2019. Arte Architettura Design Arti applicate è il volume pubblicato lo scorso maggio da GLI ORI – Editori Contemporanei – Pistoia, a cura di Alessandra Acocelle e Angelika Stepken. Il libro racconta in modo puntuale la lunga attività di critica di Lara-Vinca Masini e raccoglie un’ampia selezione di testi scritti, dagli articoli su giornali alle riviste specializzate fino ai cataloghi di mostre e alle relazioni per convegni e conferenze.